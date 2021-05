Polémica por comentario sexista de Paola Holguín que comparó al Estado con las mujeres que “de ceder y ceder damas dejan de ser”

Fotografías originales de Colprensa

No cesan las críticas y controversias a la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, quien de nuevo desató toda una controversia por un comentario que para varios usuarios de las redes sociales fue considerado como sexista al comparar a las “damas” con el Estado colombiano.

Todo inició porque la congresista uribista, al igual que su jefe político Álvaro Uribe, y otros miembros de la bancada de la que hacer parte, enviaron duros cuestionamientos al Gobierno luego de que se firmara el supuesto acuerdo en el que se permitía que el Comité del Paro en Buenaventura inspeccionara los productos que saldrían de ese puerto vallecaucano mediante el corredor “por la vida y por la paz”.

La decisión, que fue desautorizada por el ministro del Interior, Daniel Palacios y cuestionada por varios sectores políticos como Cambio Radical, funcionarios del Gobierno y también del Centro Democrático, sigue siendo tendencia en redes sociales.

Paola Holguín se sumó a los cuestionamientos y en uno de sus controversiales pronunciamientos escribió: “Al Estado le sucede lo que a las damas que, de tanto ceder y ceder, damas dejan de ser”, trinó la parlamentaria, quien acompañó su publicación del acuerdo entre el Gobierno y el Comité del Paro.

El comentario rápidamente se viralizó en las redes sociales y varios usuarios de la red social, entre los que está Martín Santos, hijo mayor del expresidente Juan Manuel Santos, cuestionaron lo dicho por la congresista y dejaron mensajes como: “Me perdonarán, pero que comentario tan repugnante”, tuiteó el primogénito de Santos. Otros cuestionamientos y críticas que recibió Holguín fueron:

“No hace falta ser feminista para saber que no hay nada bueno en estas declaraciones. Muy triste; Creo que “sus dichos”, resultan bastante desafortunados constantemente, señora Senadora; A ella de verdad no le bastó con lo que dijo en la moción de censura”, fueron algunos de los comentarios.

Recordemos que Paola Holguín fue centro del debate esta semana cuandos en medio de una sesión en la Comisión Segunda del Senado de la República, la senadora Holguín, lanzó una frase que generó todo tipo de rechazo en redes sociales. En medio de su discurso sobre lo que ocurre en el país con las protestas sociales, señaló que los políticos de oposición no muestran los daños a bienes públicos y el daño de los bloqueos.

“Ustedes no hablan de las estructuras gubernamentales incendiadas como el Palacio de Justicia ayer en Tuluá; ustedes no hablan de todos los bienes de colombianos que han sido afectados; ustedes no hablan de las empresas que se están quebrando y la gente que se está quedando sin empleo con los bloqueos; ustedes no hablan de la carestía de alimentos y del desabastecimiento de medicinas y oxígeno en ciudades por sus bloqueos”, expuso la parlamentaria.

Sin embargo, llamó la atención que Holguín lanzará una frase que claramente es inoportuna en una coyuntura que ha dejado por lo menos 46 víctimas de agresión a sus ojos en medio de las movilizaciones.

“No engañen a los colombianos y no engañan a la comunidad internacional y dejen de estar llorando por un solo ojo, porque ustedes además están inflando las cifras, ustedes además están condenando sin debido proceso”, dijo la senadora.

Paola Holguín sobre manifestantes / Twitter





La frase de la senadora generó todo tipo de comentarios en redes sociales. “La senadora del CD, Paola Holguín le dice a Juan Fonseca: ‘Deje de llorar por un solo ojo’ Uno entiende el desespero del uribismo pero nunca había visto a nadie caer tan bajo. Superó a Cabal deseando el infierno a García Márquez”, escribió el senador Gustavo Bolívar.

Cabe recordar que Juan Fonseca fue el joven que tuvo la oportunidad de hablar en el debate de moción de censura contra el ministro Diego Molano en el Senado de la República, y entregó un conmovedor testimonio sobre lo que le pasó a él al perder un ojo en las protestas.