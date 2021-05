En junio se acaba el Ingreso Solidario: MinHacienda

El dinero será destinado para Ingreso Solidario, Colombia Mayor y Devolución del IVA, Jóvenes en Acción y demás. Vía: Prosperidad Social

El recién posesionado ministro de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo Abondano, confirmó en la tarde de este martes 25 de mayo que el subsidio de Ingreso Solidario, creado durante los primeros meses de pandemia como un apoyo monetario para las familias más vulnerables de Colombia, llegará a su fin en junio próximo. De esta forma se cumple una de las principales advertencias hechas por el Gobierno nacional con respecto a la necesidad de aprobar una reforma tributaria.

La decisión fue confirmada por el jefe de la cartera económica a Semana, donde reconoció que, “este programa social termina en junio de este año. Nosotros necesitamos como nación darle una respuesta a estas personas para que pueda haber una continuidad de parte de esos recursos durante el semestre que viene”.

Si bien el funcionario fue el primero en reconocer las bondades del programa, que ha beneficiado a cerca de 12 millones de personas desde el año pasado, con una inversión de 4,3 billones de pesos enviada a poco más de tres millones de hogares; también advirtió que el mismo depende de las arcas gubernamentales, que en este momento no cuentan con la solvencia necesaria para sostenerlo.

De hecho, Restrepo abogó por la necesidad de conseguir más recursos para darle continuidad a ese y otros programas sociales como el subsidio a la nómina (Paef), que también surgió durante la época de pandemia, señalando que será necesaria una tributaria que incremente en 14 billones de pesos los ingresos del Gobierno. Se espera que esta sea diferente a la presentada hace un mes por el Gobierno nacional, al menos en términos del IVA y la renta.

En palabras del ministro, “los programas sociales no dan espera. Los programas de ingreso solidario, los de subsidio a la nómina, al apoyo al empleo. Nos costaría socialmente mucho más no atender las necesidades de las personas vulnerables por no encontrar esas fuentes de financiación que no afecten a las clases medias y vulnerables”.

Ahora bien, además de resaltar la importancia que tendrían dichos subsidios dentro de una futura tributaria, el funcionario señaló que esta última debe buscar garantizar unas fuentes de financiamiento sostenibles, que sean capaces de mantener la continuidad de los programas para eliminar el riesgo de cierre que ya ataca al Ingreso Seguro.

“La propuesta tiene que hacer que los recursos salgan del bolsillo de los más pudientes y que lleguen al bolsillo de los más vulnerables. No podemos tocar a la clase media del país, no se va a incrementar la base de tributación de personas naturales”, le explicó Restrepo a la revista.

Sin embargo, no se sabe cuándo llegará la nueva propuesta al Congreso de la República. Se sabe, eso sí, que hay buena voluntad por parte de los miembros de esa corporación, siempre y cuando la propuesta llegue en el segundo semestre del año y no en este momento, lo que a su vez quiere decir que el final de Ingreso Solidario está más que garantizado.

Valga recordar que, de acuerdo con el Departamento de Prosperidad Social, el pago 14 de este programa debió comenzar a llegarles a sus beneficiaros el pasado lunes 24 de mayo. No obstante, dicha dependencia no ha explicado si la llegada de junio significa que esta es la consignación definitiva, o si por el contrario habrá una última durante ese mes.

Lo que Susana Correa, directora de ese organismo, sí le comentó a ese mismo medio es que, “la idea, entonces, de dejar a los más de tres millones de hogares beneficiarios del programa sin este salvavidas que los estudios independientes demuestran que funciona, más aún en medio de una crisis global que no ha llegado a su fin, nos preocupa sobremanera”.

