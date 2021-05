“Hay un reclamo profundo por cambiar una historia no una ley”: Claudia López anuncia medidas en su regreso a la alcaldía

Por medio de un video emitido por la Alcaldía de Bogotá este lunes, la alcaldesa Claudia López reapareció luego de dos semanas de ausencia tras haber resultado positiva para covid-19. La mandataria aprovechó el momento e inició pidiendo disculpas a los manifestantes por no haber entendido el trasfondo de la protesta social que se adelanta en el país, desde el pasado 28 de abril.

“En primer lugar, estos días de distancia me ayudaron a entender que a diferencia de lo que yo veía hace un mes, no hay un paro sindical en la mitad de un tercer pico de la pandemia, que no comprende que estamos al borde de un colapso hospitalario y que ya retiraron la reforma tributaria. La que no estaba comprendiendo era yo (...) quiero empezar por ofrecerle escuchas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos” expresó la alcaldesa.

López señaló que la ciudadanía no salió a las calles por una ley, sino por la inconformidad de las decisiones del gobierno durante años, que se traducen hoy en día en falta de empleo y oportunidades. Además, del abuso de poder que se ha evidenciado durante las últimas semanas.

“No es que de repente a la ciudadanía y a los jóvenes no les importe la salud o el contagio o el covid, es que a una ciudadanía y una juventud terriblemente empobrecida y abusada le importa más el hambre, el desempleo, no perder lo poco que ha conseguido, que no le nieguen el derecho a un reclamo justo”, sostuvo la funcionaria.

Por esa razón, la alcaldesa de Bogotá señaló que más allá de ver las consecuencias que han generado los bloqueos, se va a concentrar en escuchar a la ciudadanía y lo que esta reclama para “reconstruir la confianza, el diálogo y las soluciones a las crisis que atravesamos”.

“Voy a dejar de reaccionar a la jornada de paros de cada día como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la movilidad y voy a ocuparme del rescate social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos”, detalló López.

Así las cosas, la mandataria local anunció el cambio que tendrá las prioridades del presupuesto de Bogotá, para así responder a las necesidades de los citadinos.

“Vamos a cambiar la destinación de cerca de dos billones de pesos del presupuesto de Bogotá de este año para destinarlas a un programa de educación y empleo de emergencia para jóvenes y para mujeres, de nutrición y educación preescolar para cuidar a todos los niños y posibilitarles a sus mamas que puedan trabajar”, enfatizó López.

Asimismo, la mandataria señaló que parte del presupuesto también será usado para invertir en sectores que generan alto empleo en la capital como la construcción de vivienda, vías y parques, al igual que en los sectores de telecomunicaciones y marketing digital.

De acuerdo con López, el plan será presentado a detalle este martes 25 de mayo, y posteriormente, se convocará a sesiones extras al Concejo de Bogotá para obtener el aval y ejecutarlo lo más pronto posible.

