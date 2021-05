Se acabó la espera para Valerie Domínguez: nació su hijo Thiago

Valerie Domínguez y 'El Pollo'. Foto: Instagram @valeriedomi

Después de casi dos largos días de contracciones y mucho dolor, la espera para Valerie Domínguez terminó. Este miércoles, 19 de mayo, dio a luz a su primogénito, Thiago, en un hospital de Miami, Estados Unidos. Este era el momento que la modelo y presentadora colombiana tanto anhelaba al lado de su esposo, Juan David Echeverry (El Pollo).

La noticia fue confirmada por la misma Valerie Domínguez, quien a través de sus redes sociales compartió las primeras fotografías de este emocionante momento y le compartió unas amorosas palabras a su bebé.

“Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación mas placentera que he tenido en la vida. Qué loco y maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Bienvenido al mundo”, escribió la también presentadora del Canal RCN.

Tanto Valerie como Juan David han compartido en redes sociales minuto a minuto lo que ha sido este proceso en sus vidas. Según informaron previamente, la exseñorita Colombia comenzó a tener contracciones desde la 1:30 de la mañana del martes 18 de mayo. “Estoy asustada”, resaltó en sus publicaciones. “Todo va a salir muy bien con Dios por delante, ya vamos para revisión médica”, agregó ‘El Pollo’.

Debido a esto, la pareja tomó la decisión de dirigirse a una clínica pensando que el momento de dar a luz ya había llegado. Pero tuvieron que devolverse a su casa porque Valerie Domínguez llegó al centro médico sin la dilatación suficiente. “Estoy de regreso a la casa, me toca esperar a que se dilate mucho más, pero ya estamos en camino”, contó la barranquillera en un video.

Luego de varias horas, cuando las contracciones se fueron haciendo cada vez más y más fuertes, ambos regresaron a la clínica y finalmente Valerie Domínguez fue internada para su parto. Llegar a los diez centímetros de dilatación para poder dar a luz fue una tarea titánica para la presentadora barranquillera.

“Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío. Te amamos hijo, gracias por elegirnos”, añadió a su mensaje compartido en Instagram.

Así mismo, Valerie Domínguez le agradeció a todas las personas que la estuvieron acompañando con sus mensajes y buena energía. “Gracias a todos por sus buenos deseos y toda esa bonita energía que me enviaron constantemente. Queríamos compartir con ustedes algunos momentos con todo el amor, ustedes que han sido testigos de la magia”, resaltó.

Por su parte, Juan David Echeverry (El Pollo) también se pronunció en su cuenta oficial de Instagram y le confesó a sus seguidores cuán feliz se siente en este momento de su vida. “Si les soy sincero, ni siquiera sé qué escribir. Por primera vez en mi vida estoy mudo. Un torbellino de emociones me revuelca llevándome a un lugar en el que nunca había estado. Mi corazón no para de agitarse, mi ojos no pueden creer lo que ven y mi alma solo grita GRACIAS DIOS”, admitió en su publicación.

Valerie Domínguez dio a conocer que se había comprometido en matrimonio con ‘El Pollo’ el 24 de diciembre de 2020 por medio de un video en redes. Un mes después, en enero de 2021, revelaron que ya se habían casado. Según dijeron, su amor fue fruto de la pandemia.

“Hace tres años habíamos hablado como amigos y ahorita en pandemia me dijo que entrenáramos un día juntos, hicimos un live y funcionó, así que me invitó a hacer otro y ahí comenzó todo”, fue lo que compartió la colombiana en diálogo con 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

