Omega prueba el sabor de la derrota y Alpha la adrenalina

Tomado de Youtube Canal Oficial Desafío The Box

Los participantes del Desafío ‘The Box’ tuvieron un encuentro con ellos mismos y con sus compañeros. Mientras por un lado Beta habló sobre lo duro que fue el castigo en el tanque de hielo en la casa Omega se especulaba sobre lo que escucharon durante la noche anterior pues, cada vez que la chicharra sonaba, se escuchaban los gritos por reto.

Beta cantó los últimos 10 segundos para que sus vecinos escucharan el final de la penitencia.

Mientras llegaba la competencia en el Box Negro para el Desafío a Muerte, dos integrantes del equipo Omega recordaron cómo fue su llegada al concurso, cuando hicieron clic y lo que han vivido desde ese primer día.

Alpha seleccionó a la última mujer que hizo parte del grupo que se enfrentó esta noche en el ‘Desafío a Muerte’, Tatica, del equipo Omega.

Desafío a Muerte

Como siempre, la prueba estaba diseñada para ser ejecutada en distintas etapas. En la primera de ellas, las participantes debían halar una cuerda para subir unos aros y descender a través de ellos. Después, atravesaron una estructura de troncos de equilibrio para llegar a unos pasillos que estaban bloqueados por unos maderos en el piso, costales, piedras y unas cuerdas.

Tomado de Youtube Canal Oficial Desafío The Box

Despejado el camino llegaron a una plataforma desde donde lanzaron unos pesos al tiro al blanco donde liberaban una plataforma que abrió las puertas a una grúa, en la que llevaron de regreso a un tramo de la pista; allí, encontraron pesos pesos de 35kg cada uno que engancharon y debieron llevarlos al inicio de la pista en una torre para alzarse con la victoria.

Al final, Tatica del equipo Omega, perdió el desafío, perdiendo la oportunidad de llegar a la final y ganarse los 800 millones de pesos.

Tomado de Youtube Canal Oficial Desafío The Box

“Quiero decirle a mi mamá que es mi mayor inspiración, mi motor, siempre lo fue aquí en el desafío, desde el primer día que vine tenía muy en claro que la iba a llevar en mi corazón e iba a sacar todo lo que ella me enseñó... no me dio altura pero me dio unos valores inmensos”, fueron las palabras de Tatica para su madre Luz Adiela.

Tomado de Youtube Canal Oficial Desafío The Box

“Andrea, sólo bastaron cinco minutos para que ella y yo hiciéramos clic, siempre decimos eso... y con cinco minutos uno tiene para enamorarse de ella, es una gran gran persona y ella lo sabe”, fueron las palabras de Madrid al despedir a su compañera de equipo.

Hubo tiempo para la celebración

Los integrantes del equipo Alpha recibieron su premio al haber salido triunfadores en el Desafío Premio y Castigo, de manos de la hermosa Daniella Álvarez. El premio consistió en dos actividades de deporte extremo: lanzamientos desde una estructura ubicada a 240 metros sobre el Río Negro, en la que Tiffi, fue la última en participar debido a su temor.

Terminada la primera actividad para la casa azul, los integrantes del equipo se dirigieron a una nueva experiencia lanzándose desde una estructura tipo péndulo, en dónde a través de un arnés, elevaron a los participantes para descolgarlos en el vacío apreciando el paisaje de Cundinamarca.

SEGUIR LEYENDO