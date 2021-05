Michelle Rouillard ahora se dedica a temas esotéricos

Foto Tomada de Instagram @michellerouillard

Reconocida por diversos papeles que ha interpretado en la televisión colombiana y por su faceta como modelo, lleva ya varios años en el mundo de la farándula del país. Sus seguidores han sido testigos de su profesionalismo y dedicación con la que asume cada uno de sus papeles en producciones de la pantalla chica.

Poseedora de una belleza cautivadora, fue ganadora del Concurso Nacional de Belleza siendo nombrada Señorita Colombia 2008-2009 y después de tantos años, vemos por qué fue elegida como portadora de la banda, cetro y corona que la reconocían como la mujer más bella y a pesar de que los años han pasado, esta mujer conserva su figura y rostro angelical.

La beldad, originaria del Cauca, ha sorprendido a sus seguidores, quienes en los últimos días ha dejado ver en sus redes sociales su nueva pasión por el tarot. En entrevista para el programa de Canal Uno, Lo Sé Todo, la actriz contó desde hace cuánto tiempo viene trabajando en esta actividad.

“Ya lo estoy haciendo, arranqué desde el 28 de abril, decidí lanzarme al agua. De cierta manera, me siento como que lo que hago si me funciona porque he recibido esa retribución de las personas con las que he tenido consultas”, destacó la actriz de Lala’s Spa.

“Después de la tormenta, la paz. Sentimiento de calma y de vacío.”

La actriz contó en entrevista para el programa ‘Lo Se Todo’ que el amor y la pasión por esta práctica surgió en un momento en que fue a visitar alguien muy especial que trabajaba con todo el contenido esotérico, así que decidió comenzar a estudiar y desde el pasado 28 de abril atiende consultas.

“La noche es más oscura justo antes del amanecer”.

Les cuento que ya pueden apartar su cita para lectura de tarot, estaré haciendo lecturas a partir del 28 de abril en adelante. Los cupos son limitados y los encuentros serán virtuales. Puedes consultar si tienes preguntas concretas relacionadas al trabajo, al dinero, a la salud y al amor o puedes también hacerte una lectura para saber cómo está todo en general. ¡Escríbeme por mensaje directo para resolver dudas y agendar tu cita!

En qué consiste el tarot

Para muchos, el tarot es una práctica de adivinación de los naipes que se componen de 78 cartas divididas en 22 arcanos mayores y 56 menores. Funciona como guía espiritual, como un puente con el destino, como adivinación de los misterios del futuro, del pasado y el presente. Sin embargo, es algo más profundo. Se trata de una práctica ancestral que, aún hoy en día, actúa como un afinador de pensamientos y emociones.

En este pueden consultar a diario las personas sobre resoluciones tales como: ¿qué hacer?, ¿por qué será?, ¿me quiere o no me quiere?, ¿cómo me irá?.

Gran parte de quienes consultan y quieren acudir al tarot, es porque necesitan confirmar algo que ellos consideran les puede estar afectando. Necesitan una aprobación mística para dar un paso adelante con ese proyecto o idea que tienen, una verificación de ir por el camino correcto o no. Ya saben que hay algo que los lleva a una situación y deben tomar una decisión.

