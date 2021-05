Mario Hernández desmintió reunión con Gustavo Petro

Empresario colombiano Mario Hernández aclaró si se reunió, o no, con Gustavo Petro

“Nunca me he reunido von (sic) el Dr Petro y no me interesa” de esta manera, el empresario marroquinero Mario Hernández (1941) negó haberse reunido para conversar asuntos de interés nacional con el senador Gustavo Petro.

Hernández, quien días atrás compartió los comunicados de representantes de la comunidad Judía en Colombia que sí conversaron con el senador, es uno de los empresarios con mayor aceptación en la opinión pública por su empatía con sectores trabajadores del país.

Además, su empresa homónima ha sido una de las pocas que sostuvo la nómina de sus empleados durante 2020, el año del coronavirus.

Con su respuesta, Hernández estableció una línea divisoria relacionada con el accionar de algunos empresarios amigos, como Jean Claude Bessudo, también miembro de la comunidad Judía en Colombia, quien fue el propiciador de una sonada reunión entre el futuro candidato presidencial y líderes de la industria y el comercio durante el anterior fin de semana.

La conversación, acaecida al norte de Bogotá, no fue de buen recibo en sectores políticos opuestos a las ideas de Petro, como el partido Centro Democrático, que rechazaron el accionar de Petro al señalar que éste, anteriormente, había denostado abiertamente de dicha comunidad a través de varios de sus tweets.

En cambio, asistentes a la reunión destacaron el ambiente distendido y subrayaron que están abiertos a escuchar a la totalidad de sectores de la sociedad en momentos de crisis económica y social del país.

Mario Hernández, cuyas propuestas económicas orientadas a la productividad, ha sonado con insistencia en cuanto ‘sonajero’ político existe en el país, publicó su tweet en últimas horas del pasado 18 de mayo.

El empresario aclaró una versión noticiosa que dio por sentada una conversación con el senador y posible aspirante a la presidencia.

Con este portazo, Hernández se mantiene en una línea de no intervenir en política con miras a las elecciones de 2022.

Semanas atrás, se reveló que el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández le propuso ser su fórmula vicepresidencial para aspirar a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2022.

A lo que el empresario respondió que su único afán es dar ideas para que la economía del país avance por un camino equitativo y dinámico, por lo que su interés se hallaba en distanciarse totalmente de la refriega política: “No estoy buscando ni negocios ni puestos para mí, estoy buscando es que se mejore todo”, señaló Hernández en entrevista al medio digital Pulso.

En cambio, propuso varias ideas innovadoras para generar flujo de caja sin acudir a medidas extremas, como una reforma tributaria. Por ejemplo, sugirió expandir el “turismo de vacunas”, una fórmula mixta que en Estados Unidos y Costa Rica se encuentra en auge.

“Una manera de promocionar el turismo en Colombia es tener vacunas contra el covid para los turistas dado que cada vacuna vale 10 dólares y un turista gasta 3 mil dólares en promedio”, sostuvo el empresario en conversación con El Tiempo.

Además, como una forma de frenar el gasto en honorarios a congresistas, propuso una tasa impositiva más alta para los legisladores con el fin de que éstos “den ejemplo” a la nación. En ese sentido, arguyó, “como los políticos no han generado un peso, a la hora que les van a tocar el bolsillo no dan ejemplo. ¿Para qué tenemos tantos senadores?”

Afirmó que los senadores y representantes en el país tienen más lujos que los congresistas en Inglaterra.

“Aquí todo es un lujo: camionetas, guardaespaldas, gastos de representación, eso no puede ser así. ¿Dónde está el ejemplo de ellos? Yo cuando pido algo para alguien soy el primero en dar ejemplo, soy el que doy ejemplo en mi empresa, en mi casa”.

SEGUIR LEYENDO: