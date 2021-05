Sebastián Montoya sumó sus primeros puntos en la apertura del campeonato de Fórmula 4

El piloto colombiano Sebastián Montoya durante la primera válida del campeonato de F4 italiana. Circuito Paul Ricard, Francia. Foto: Instagram @sebasmontoya58.

El piloto de la Escudería Telmex Claro Sebastián Montoya comenzó oficialmente este fin de semana su segunda temporada en la Fórmula 4 de Italia. La primera fecha se celebró en el circuito de Paul Ricard, en Francia, donde el colombiano sumó sus primeros puntos en el campeonato tras haberse disputado las tres carreras de la jornada.

Cabe recordar que, Montoya corre para el equipo italiano Prema Powerteam y en el campeonato de F4 italiano se disputan tres carreras —o también llamados ‘heats’— por fecha del campeonato. Para esta temporada está previsto que se disputen siete paradas, cinco de las cuales ya albergan los Grandes Premios de la Fórmula 1.

En la primera carrera, Montoya peleaba la punta pues se encontraba en la cuarta posición tras haber ascendido cuatro lugares en la clasificación, donde quedó octavo. Una de las postales del fin de semana fue el sobrepaso que efectuó sobre el corredor ruso Vladislav Lomko faltando menos de tres minutos para culminar la válida. Incluso, el joven colombiano calificó el sobrepaso como uno al mejor estilo de su padre: “Fue algo que no la dudé, mi ingeniero me dijo que tenía que pasar por lo que que el grupo de atrás estaba llegando. El Montoya de mi papá me llegó y fue una buena pasada”.

Sin embargo, tras el citado sobrepaso, y para su mala fortuna, una de las llantas del monoplaza se le salió en uno de los tramos de la pista, situación que lo obligó a retirarse casi al final de la primera competencia. “La llanta se me soltó, el tornillo que la coge golpeó algo y tristemente me tuve que retirar”, agregó.

Para la segunda carrera, Sebastián mejoró notablemente su rendimiento en pista y se logró clasificar cuarto, en la segunda línea de partida. Ya en el transcurso de la carrera, si bien mantuvo un buen ritmo, explicó que no pudo disputar las dos primeras plazas por algunos problemas en la salida y cerró como empezó: en la cuarta casilla.

Y en el tercer y último heat de la fecha, Montoya continuó dando muestras de buena velocidad en la ‘qualy’, ya que impuso el tercer mejor tiempo de la sesión. Transcurrida la competencia se quedó con un valioso quinto puesto, que le permite sumar una interesante cantidad de puntos en su lucha por el campeonato.

“Esto es el nivel más alto que hay. Todos los equipos buenos europeos están acá, fue muy positivo para mostrar la velocidad que teníamos. Tuvimos un buen fin de semana. Obviamente siempre se quiere ganar pero logramos buenos puntos y seguiremos trabajando!”, manifestó Sebastián en sus redes sociales al finalizar la jornada .

ASÍ VA EL CAMPEONATO TRAS LA FECHA 1:

Con su retirada y un cuarto y quinto puesto, Montoya sumó un total de 22 puntos, los cuales le sirven para ubicarse sexto en el campeonato de pilotos, que es encabezado por el alemán Tim Tramnitz del equipo US Racing. Entretanto, su equipo, el Prema Powerteam, se ubicará segundo en el trofeo de constructores con 72 unidades, solo superado por el citado US Racing (113pts.).

1. Tim Tramnitz (ALE): 68 puntos

2. Kirill Smal (RUS): 40 puntos

3. Oliver Bearman (GBR): 39 puntos

4. Vladislav. Lomko (RUS): 35 puntos

5. Luke Browning (GBR): 27 puntos

6. Sebastián Montoya (COL): 22 puntos

7. Leonardo Fornaroli (ITA): 22 puntos

La segunda fecha del campeonato se disputará del 4 al 6 de junio en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, nombrado de esta manera en honor al fallecido piloto italiano de Moto GP. En la temporada pasada, Montoya consiguió en esta pista dos quintos puestos y un octavo lugar.

