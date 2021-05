“Me manosearon hasta el alma”: este fue el último mensaje que dejó la joven presuntamente violentada por policías en Popayán

Una delicada denuncia por presunto abuso sexual contra una menor de edad por parte de policías en Popayán genera indignación entre la ciudadanía luego de conocerse que la posible víctima acabó con su vida.

Se trata de una joven de 17 años que fue capturada por varios miembros del Esmad en medio de una protesta que se desarrollaba en la capital del Cauca en horas de la noche del 12 de mayo.

En redes sociales se compartió un video en el que se ve a la joven ser llevada a rastras por varios uniformados del escuadrón antidisturbios. En la grabación se escucha como la víctima dice: " cuatro policías contra una mujer, ¡idiota!”, mientras que el hombre que graba, al parecer de derechos humanos, le insiste que diga su nombre para quedar en el registro audiovisual.

Organizaciones de víctimas como el Movimiento nacional de víctimas de crímenes del Estado (Movice), señaló que antes de quitarse la vida, la adolescente recurrió a la red social de Facebook para dejar un último mensaje.

La publicación la hizo a las 7:36 a. m. y se trata del en vivo que transmitió el perfil de Juano Radio y en el que precisamente se ve cuando varios uniformados la cargan por una vía de Popayán.

Aquí puede ver el video en mención:

Twitter

La joven escribió: “les tocó entre 4 no hijuep#”?”. Mensaje que modifica a las 9:09 a. m. y agrega más al post. “Les tocó cogerme entre 4 no hijuep#”? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’ quitando el pantalón”, denunció.

En esta publicación, agregó: “pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía, apoyo totalmente el paro y las manifestaciones, pero ayer no estaba con los de la marcha”.

Este medio recurrió a las organizaciones que denuncian este caso para confirmar la veracidad del mensaje que sale en Facebook, a lo que responden que mujeres pertenecientes a estos grupos en el Cauca confirman que es real. Por solicitud de la familia el nombre de la joven es reservado.

Sobre este caso la Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar contra integrantes de la Policía Nacional para establecer, por presunta retención y agresión sexual a la menor de edad.

La procuradora Margarita Cabello Blanco, designó como funcionaria especial para llevar este proceso disciplinario a la Delegada para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, gracias a la trascendencia de los hechos como una posible violación de los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes.

Adicionalmente, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad llevará a cabo pruebas para establecer la identidad de los presuntos autores de la conducta, determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, obtener pruebas y valorar la procedencia de la investigación.

La Policía Nacional tildó la noticia como una “mentira infame”. “Nuevamente la Policía Nacional es atacada por una noticia vil y ruin, la cual es replicada de manera irresponsable a través de redes sociales, victimizando a una familia que pierde un ser querido el día de hoy”, aseguró la institución.

SEGUIR LEYENDO: