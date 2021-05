Colombia ya no invertirá 14 billones de pesos en aviones de guerra

En la jornada del martes 4 de mayo, el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, se refirió a la inversión por 14 billones de pesos colombianos en la adquisición de aviones de guerra para Colombia.

Sobre dicha compra, Restrepo expresó que no significa una prioridad para el país y adicionó que analizará detalladamente cada uno de los rubros del erario público que implican un gasto para el Gobierno nacional.

Esto dijo el ministro de Hacienda acerca de la compra de los aviones de guerra:

Le pedí al equipo de Hacienda que empecemos a revisar, rubro por rubro, el presupuesto de la nación. ¿Qué es prioritario y qué no? Hemos hecho una buena parte del ejercicio y les digo abiertamente a los colombianos: para esos aviones no hay plata, no son prioritarios