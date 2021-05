Los cambios que podría tener la reforma tributaria

Tras dos días de manifestaciones en contra del proyecto de la Ley de solidaridad sostenible, el presidente Iván Duque anunció algunas modificaciones al texto presentado por el Ministerio de Hacienda. Contrario a los anuncios, las protestas ya completan cuatro jornadas y solicitan el retiro total del proyecto de reforma tributaria.

Según dijo el mandatario el pasado 30 de abril, dio instrucciones al equipo del ministerio de Hacienda para que “dentro del trámite legislativo construya un nuevo texto con el Congreso”, y acoja las propuestas que han elevado los partidos políticos, así como los gremios de empresarios.

“Que quede absolutamente claro que no va a haber aumentos en el IVA en bienes, en servicios, ni tampoco cambiar las reglas de juego actuales en el país. Eso quiere decir que en materia de IVA no va a haber, entre otros: IVA adicional o aumentos del IVA a productos y servicios, que no se tocará la canasta básica familiar de los colombianos, que no habrá IVA a los servicios públicos, que no habrá IVA a la gasolina, entre otros”, puntualizó Duque.

En ese sentido, y de acuerdo a declaraciones del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, el nuevo texto de la reforma tributaria no eliminará la categoría de exentos para evitar que el IVA de la cadena de producción afecte los productos de la canasta básica familiar.

Así mismo, eliminará la propuesta de gravar con IVA los servicios básicos de gas, energía, acueducto y alcantarillado, que se había planteado inicialmente para los estratos 4, 5 y 6. Además, no se aumentaría ese impuesto a la gasolina, que actualmente tiene una carga de 5% y se había propuesto aumentarla al 19%.

Según el mandatario, no habrá cambio en las “reglas de juego” del IVA, por lo que este impuesto no se agregaría a más productos, como lo había contemplado la reforma tributaria original, en el que incluso se proponía gravar los servicios funerarios.

Otro de los pasos al costado del Gobierno nacional en la reforma tributaria será la ampliación de la base gravable. “Las personas que hoy no pagan el impuesto de renta, no van a pagarlo; es decir, no se va ampliar la base del impuesto de renta”, afirmó el mandatario en el programa Prevención y Acción.

Uno de los puntos principales de la reforma tributaria era la ampliación de la base gravable de personas naturales. Sin embargo, según el anuncio del mandatario, será uno de los artículos que quedará por fuera la ponencia del texto en el Congreso.

La reforma tributaria del Gobierno nacional plantea que a partir de 2024, las personas con ingresos desde 2.5 millones de pesos mensuales, deberían declarar renta, y a partir de 2023, las personas con ingresos superiores a 3 millones de pesos deberían pagar el impuesto.

Según el anuncio del jefe de Estado, el régimen de declaración de renta se mantendrá como se ha venido manejando, es decir, las personas con ingresos mensuales por encima de los 4,1 millones de pesos deberán declarar el impuesto.

Esas modificaciones harán que, como lo anunció el viceministro Lonodño, la reforma tributaria reduzca su objetivo de recaudo, el cual, según el diario La República, podría ubicarse entre 18 y 20 billones de pesos.

Para completarlo, como lo dijo el mandatario, el equipo del Ministerio de Hacienda deberá acoger algunas de las propuestas que han hecho diversos sectores políticos y gremiales, y así salvar la nueva reforma tributaria.

Desde la ANDI, quienes apoyan el trámite de una reforma fiscal, propusieron Suspender la medida de descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en el Impuesto sobre la Renta, durante el período necesario, y pagar el 100%.

Aplazar la reducción de la tarifa general del Impuesto sobre la Renta de acuerdo con los resultados que indique en marco fiscal de mediano plazo. La tarifa general de Renta actualmente es del 31 % y a partir del 2022 sería del 30 %.

También proponen adelantar enajenación de activos de la nación que en su conjunto pudieran otorgar hasta 15 billones de pesos para ser utilizados en el fondeo inmediato de programas como Ingreso Solidario y PAEF, al igual que necesidades de servicio de la deuda a corto plazo.

Falta conocer finalmente el texto de la ponencia, es decir los artículos que discutirán los congresistas en debate, para conocer qué apartes fueron eliminados y cuáles fueron adicionados en reemplazo o modificados para acoger la propuestas externas.

