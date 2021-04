Sara Uribe contó la difícil situación por la que está pasando su negocio

Sara Uribe tiene un spa de uñas en el que está requiriendo mujeres manicuristas. Foto: redes sociales

Debido a varios comentarios que ha recibido Sara Uribe en los últimos días acerca de la ausencia de su opinión sobre la reforma tributaria, la presentadora rompió su silencio y le contó a sus seguidores la difícil situación que atraviesa su empresa.

“Estamos trabajando tres días a la semana, donde hay toque de queda, donde a la gente le da miedo salir, donde tengo por nómina a muchos empleados. Tengo que responder por ellos, no los voy a echar a la calle”, empieza diciendo la modelo.

Cabe recordar que, hace poco más de cuatro años Sara empezó con una cadena de peluquerías llamada “la casa mágica de Sara U”, que al principio tenía cuatro sedes, sin embargo, expresó que por la difícil situación que vive el país, se ha visto en la obligación de cerrar dos de ellas. Asimismo, expresó que si la reforma tributaria sigue en pie, no sabe que va hacer con sus empleados.

“Tengo dos sedes, tuve que cerrar otras dos. Me dejaron prácticamente quebrada en la empresa, estoy debiendo casi 20 millones de pesos de arriendo en cada sede. Si nos suben la reforma tributaria, si nos jode el gobierno, si nos ponen más IVA, no sé qué hacer con los empleados”, señaló la expareja de Freddy Guarín.

Respecto a su ausencia en las marchas de este miércoles, explicó las razones que le impidieron protestar en las calles del país.

“No puedo salir a marchar porque se me enferma mi mamá y se me muere. Me da covid ¿y qué? No hay clínicas”, puntualizó la mujer.

Finalmente, Uribe aprovechó para enviarle un mensaje al Gobierno nacional y le pidió soluciones para todos los empresarios, que como ella, están viviendo un momento crítico debido a las medidas restrictivas que se han tomado para evitar la propagación del covid-19.

“Hoy le digo al gobierno: ¿Qué hago con la empresa? ¿Qué hago con mis empleados?”, expresó.

Son varios los famosos colombianos que se han manifestado en contra del proyecto de reforma tributaria con el que el gobierno de Iván Duque espera reunir más de $23 billones de pesos y que tendría como resultado, entre otras cosas, un aumento en el precio de varios productos de la canasta familiar, más colombianos pagando renta y nuevos impuestos para vehículos y pensiones.

Una de las primeras celebridades en manifestarse en contra de la reforma tributaria fue la actriz Lina Tejeiro, quien usó su cuenta de Instagram y Twitter para dar su opinión al respecto. “¿Qué si no me da miedo hablar de política? Claro que me da miedo, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre (…) sé que alzar la voz y sentir empatía por quienes no son mi familia ayudará. No a la reforma tributaria”, expresó en sus historias de Instagram.

Asimismo, la actriz colombiana salió a marchar y alzar su voz este miércoles, acto por el que fue aplaudida por todos sus seguidores.

Por su parte, a mediados de abril la actriz y presentadora barranquillera Elianis Garrido hizo un llamado por medio de sus historias de Instagram a dejar de criticar y juzgar a las personas por su apariencia. En dicho mensaje aprovechó la oportunidad para invitar a sus seguidores a decirle “no” a la reforma tributaria. “Tenemos cosas más importantes para opinar como la reforma tributaria, a eso digámosle ‘no’ con vehemencia”.

Historias de Instagram de Elianis Garrido. Foto: Captura de pantalla.

La influencer paisa Luisa Fernanda W hizo lo mismo que las anteriores celebridades y a través de las redes sociales expresó: “Aquí aprovecho y hago una pausa y le digo ‘No’ a la reforma tributaria”. Y, durante las últimas horas publicó en su perfil de Instagram un mensaje similar, sin embargo, algunos usuarios no dejaron pasar la oportunidad de recordarle que supuestamente había votado por Iván Duque para la presidencia.

Post en Instagram Luisa Fernanda W. Foto: Instagram @luisafernandaw

Además, muchas figuras públicas del país se unieron al paro nacional del 28 de abril en el que se protestó no solo contra la reforma tributaria sino también contra las masacres y asesinatos de líderes sociales.

Por ejemplo, el comediante Alejandro Riaño – quien participó en la marcha – publicó una fotografía desde las calles de Bogotá junto al actor Julián Román y los cantantes Adriana Lucía y Mario Muñoz (vocalista de Doctor Krápula) y escribió para acompañar la imagen: “No nos aglomeramos, pero alzamos la voz y decimos ‘No a la reforma tributaria’. Siempre firmes desde el arte y desde lo que sabemos hacer. Aquí estamos”.

Post en Instagram de Alejandro Riaño. Foto: Instagram @alejandroria

Desde Medellín, el influenciador ‘La Liendra’ también alzó su voz y apoyó a los manifestantes. “No a la reforma tributaria (…) queremos un cambio en paz”, publicó en Instagram.

Post en Instagram de La Liendra. Foto: Instagram @la_liendraa

