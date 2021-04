“Petro no incitó a la violencia. Propuso parar el país”: Margarita Rosa de Francisco

Senador Gustavo Petro y Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana. Fotos: Colprensa.

No es secreto que el senador Gustavo Petro ha sido una de las caras políticas más fuertes de la oposición al gobierno de Iván Duque y al uribismo, por lo que desde que se conoció que los diferentes sindicatos y grupos sociales harían un paro nacional para rechazar la reforma tributaria, los apoyó convocando a sus seguidores.

Sin embargo, después de que este 28 de abril las movilizaciones transcurrieran en su mayoría pacíficamente, se presentaron varios hechos de vandalismo en diferentes ciudades, siendo Cali, la que mayor afectaciones evidenció por cuenta de las protestas.

Sorprendió que durante toda la jornada del paro, Petro no se pronunciara, de sus redes sociales no salió ni un solo trino frente a lo que pasaba en el país. A pesar de eso, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay, quien últimamente ha estado muy cercano al uribismo, promueve en las redes sociales el #TwitterSuspendaCuentaPetro, según él, porque el político de izquierda ha tenido un “lenguaje incendiario y violento”.

Ante esto, la actriz Margarita Rosa de Francisco salió en defensa del senador, asegurando que él lo que propuso fue parar el país y no incitó a la violencia. “Petro no incitó a la violencia. Propuso parar el país; quedarnos quietos, lo cual es todo lo contrario. Esa es una forma contundente y segura de protestar. Incitar a la violencia es lo que han hecho los gobiernos que hemos tenido, hinchados de robarnos y burlarse de nosotros”, dijo.

Por otro lado están los comentarios de quienes aseguran que sí lo hizo. “A propósito de la violencia durante manifestaciones en varias ciudades, ¿no debería Twitter suspender cuenta de Gustavo Petro por su lenguaje incendiario y violento? Mensajes de odio y resentimiento de Petro le hacen mucho daño a Colombia”, aseguró Uribe Turbay.

La campaña del exsecretario de Gobierno de Bogotá fue bien recibida por el uribismo, de hecho, uno de sus más fuertes activistas la recogió y la promovió. “Miguel Uribe Turbay ha iniciado la campaña de #TwitterSuspendaCuentaPetro. Si a Trump le suspendieron la cuenta de Twitter por lo del Capitolio, pues con muchas más razones lo deben hacer con Petro que incendió a todo un país. Petro utiliza su cuenta para generar terrorismo urbano”, señaló el abogado uribista Jaime Arizabaleta.

Según Twitter en su reglamento pueden suspender una cuenta por comportamientos de incitación al odio: “No puedes fomentar la violencia contra otras personas ni amenazarlas o acosarlas por motivo de su raza, origen étnico, nacionalidad, pertenencia a una casta, orientación sexual, género, identidad de género, afiliación religiosa, edad, discapacidad o enfermedad grave”.

Así mismo, explican que prohíben el contenido que anhela, espera, fomenta, incita o expresa el deseo de la muerte, de lesiones corporales graves o de enfermedades graves contra una categoría protegida completa o personas que pueden ser miembros de esa categoría.

Un día antes de que iniciaran las protestas del 28 de abril, Petro subió un video a sus redes sociales en el que aseguró que, “el enemigo no es la Policía, es la reforma tributaria”. Así mismo, invitó a la ciudadanía a protestar de otras maneras: “No abra su negocio mañana, permita que sus empleados no trabajen, no saque su carro mañana, ni su bus y su camión, ni su taxi, no vaya a trabajar, no compre gaseosas, no compren en grandes superficies comerciales, no haga transacciones bancarias, sálgase de los fondos privados de pensiones y entre a Colpensiones, no se suba a Transmilenio”.

El senador invitó a los que sí saldrían a protestar a las calles a que lo hicieran con tranquilidad y alegría pero recomendó: “tomen distancia unos de otros, lleven tapabocas, no permitan que nadie incite a la violencia, la Policía no es el enemigo el enemigo del pueblo es la reforma”.

A diferencia de ayer, este 29 de abril, Gustavo Petro ha estado muy activo en las redes sociales. Uno de sus trinos tuvo que ver con el caso en Cali de un uniformado que le disparó a quemarropa a un manifestante que segundos antes le lanzó una patada. “Un gobierno que asesina. Este no es el camino de Colombia. El gobierno debe servir a la sociedad y no asesinarla. Duque, aún es tiempo de corregir el rumbo”, dijo el político.

SEGUIR LEYENDO: