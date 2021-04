Nairo ganó la primera etapa y es el líder de la vuelta a Asturias

EFE/EPA/LUCA BETTINI/Archivo

El ciclista colombiano Nairo Quintana atacó en el puerto final y se impuso en el arranque de La Vuelta a Asturias que tuvo alta montaña, coronándose como el primer líder de la carrera española.

Siete puertos de menor a mayor y remate con uno de primera en 184 kilómetros, esa fue la bienvenida que dio la competencia a los corredores que, desde este viernes, afrontan una vuelta corta pero exigente en montaña.

Un desafío que reclamaba el boyacense, vencedor en Pola de Lena con amplia ventaja sobre sus rivales. Atacó en las últimas cuestas de 8.1 por ciento de inclinación y se hizo inalcanzable para Pierre Latour, uno de los pocos que se animó a seguirlo.

El colombiano cruzó la meta en solitario y se puso la camiseta azul que identifica al dueño de la clasificación general; Quintana, quien corre para el Arkea Samsic, ganador del Giro 2014 y de la Vuelta 2016, llegó a Asturias “motivado, en forma y dispuesto a ganar”.

“Conozco bien la Vuelta a Asturias, es un gran evento con mucho desnivel y ya la he ganado. Me presento en esta competición 2021 con ganas y motivación. Sé que es una buena carrera para mí y para el equipo Arkéa-Samsic”, dijo el ciclista boyacense previo a la etapa de este viernes.

Quintana, de 31 años, séptimo clasificado en el reciente Tour de los Alpes, llegó dispuesto a demostrar su progresión física después de sus operaciones de rodilla.

“Acabo de salir de un Tour de los Alpes, que me permitió progresar. Allí recuperé una condición física que me permitió volver a competir en montaña con la mayoría de mis rivales directos. Me tomó algunas semanas reconstruirme de mis dos operaciones de rodilla, y ahora me siento cada vez mejor”, aseguró el líder de la escuadra francesa que tratará de mantenerse en lo más alto del podio durante los tres días de competición.

“Quiero ganar esta carrera, pero tendremos que aprovechar las oportunidades que se nos presenten en la carrera. La competencia, tal como ha sido desde el comienzo de la temporada, será feroz y no debe pasarse por alto. Nosotros también tendremos que estar a la altura”.

La segunda etapa, la más larga de las tres, se correrá mañana sábado 1 de mayo. También tendrá mucha montaña en los 191 kilómetros que unen a Candás con Cangas de Narcea. En el medio habrá tres puertos, el del final en Acebo, de primera.

