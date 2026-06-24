Hermana de Dilan Cruz rechazó a Abelardo De la Espriella como presidente: “Representa dolor para mi familia”

La joven ha sido clara con su postura política en las redes sociales - crédito Denis Cruz / Instagram

La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia reactivó la discusión sobre el caso de Dilan Cruz. Precisamente, la hermana del joven, Denis Cruz, habló de la llegada del abogado a la Casa de Nariño y recordó el dolor que le causó a su familia, debido a que el hoy mandatario electo asumió la defensa del agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que disparó contra el joven en 2019.

La creadora de contenido realizó una publicación el 24 de junio de 2026, después de la votación en la que De la Espriella tomó ventaja sobre Iván Cepeda. En el post se mostró llorando y escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Me rehúso a tener que llamar ‘mi presidente’ a alguien que, directa o indirectamente, representa tanto dolor para mi familia”.

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El mensaje de la joven causó revuelo en el territorio nacional, pues el país continúa dividido por los resultados - crédito Denis Cruz / TikTok

La familia de Dilan Cruz rechazó la llegada de De la Espriella a la Presidencia

La crítica de Denis Cruz fue hecha porque Abelardo de la Espriella, a través de su firma de abogados, realizó la representación legal del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, el integrante del Esmad que disparó el proyectil que causó las heridas mortales a Dilan Cruz durante las protestas de 2019 en Bogotá.

Mientras la familia del joven y sus abogados sostienen que se trató de un homicidio y que Dilan no representaba una amenaza, el ahora presidente defendió públicamente que el agente actuó en cumplimiento de sus funciones y de sus deberes legales. En medios de comunicación, Abelardo de la Espriella aseguró que “nadie asesinó a Dilan” e indicó que la muerte fue accidental en un contexto de vandalismo.

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Esa posición se mantuvo incluso después de que Medicina Legal emitiera un dictamen en el que el caso fue establecido como “homicidio”. El abogado cuestionó entonces a la entidad por hacer público ese resultado y calificó de “irresponsable” la divulgación del dictamen por la tensión de orden público que vivía el país.

La joven mostró rechazo por el nuevo presidente, teniendo en cuenta que estuvo vinculado a la defensa del agente del Esmad que le disparó a su hermano - crédito @denis011114 - @delaespriella_style/Instagram

La madre de Dilan Cruz ya había pedido votar por Iván Cepeda

Antes de la segunda vuelta, la madre del joven también hizo pública su oposición a la candidatura de De la Espriella. En un mensaje difundido por la publicación, dijo: “Hola a todos, nuevamente la mamita de Dilan Cruz. En esta mañana quiero manifestarle mis pensamientos y mi sentir hacia Abelardo de la Espriella. Sé que suenan feo los términos que voy a utilizar. Quiero compartirles que él en este momento es mi verdugo, porque él es el abogado que está defendiendo la contraparte del caso de mi hijo Dilan Cruz”.

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En el mismo pronunciamiento agregó: “¿Por qué les comparto esto? Porque una persona que defiende los actos de violencia por parte de la policía, más exactamente el Esmad, en mi caso, considero que no sea una persona fiable para ser presidente de nuestro país”. También cerró su mensaje con su postura electoral: “Mi voto es por Cepeda”.

La madre de Dilan extendió además sus cuestionamientos al plano personal, pues afirmó que De la Espriella es “una persona insensible hacia la humanidad, hacia los derechos de las personas”, y aseguró que su eventual llegada al poder le provocaba tristeza y preocupación por lo que podría esperarle al país.

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El país entero recuerda a la madre y hermana de Dilan Cruz clamando justicia - crédito Sergio Acero/Colprensa

Tras conocerse la elección presidencial, los comentarios que recibió Denis Cruz en redes sociales acompañaron ese mismo sentimiento. Entre los mensajes se encuentran: “Perdónanos, lo intentamos”, “Él no nos representa” y “Lo siento mucho, lo intenté, hice que mi familia viajara por horas para votar y hubiera un cambio”.

Otros usuarios aludieron incluso al volumen de la votación opositora al escribir que “lo intentamos más de 12 millones pero no alcanzó”. Gran cantidad de personas aprovecharon los comentarios para insistir en que De la Espriella no los representa como presidente.