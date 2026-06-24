Colombia

Hermana de Dilan Cruz rechazó a Abelardo De la Espriella como presidente: “Representa dolor para mi familia”

La victoria del abogado frente a Iván Cepeda recordó la muerte del joven en las protestas de 2019, debido al vínculo del mandatario electo con la defensa del uniformado que accionó el arma

Guardar
Google icon
La joven ha sido clara con su postura política en las redes sociales - crédito Denis Cruz / Instagram
La joven ha sido clara con su postura política en las redes sociales - crédito Denis Cruz / Instagram

La elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia reactivó la discusión sobre el caso de Dilan Cruz. Precisamente, la hermana del joven, Denis Cruz, habló de la llegada del abogado a la Casa de Nariño y recordó el dolor que le causó a su familia, debido a que el hoy mandatario electo asumió la defensa del agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) que disparó contra el joven en 2019.

La creadora de contenido realizó una publicación el 24 de junio de 2026, después de la votación en la que De la Espriella tomó ventaja sobre Iván Cepeda. En el post se mostró llorando y escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje: “Me rehúso a tener que llamar ‘mi presidente’ a alguien que, directa o indirectamente, representa tanto dolor para mi familia”.

PUBLICIDAD

El mensaje de la joven causó revuelo en el territorio nacional, pues el país continúa dividido por los resultados - crédito Denis Cruz / TikTok
El mensaje de la joven causó revuelo en el territorio nacional, pues el país continúa dividido por los resultados - crédito Denis Cruz / TikTok

La familia de Dilan Cruz rechazó la llegada de De la Espriella a la Presidencia

La crítica de Denis Cruz fue hecha porque Abelardo de la Espriella, a través de su firma de abogados, realizó la representación legal del capitán Manuel Cubillos Rodríguez, el integrante del Esmad que disparó el proyectil que causó las heridas mortales a Dilan Cruz durante las protestas de 2019 en Bogotá.

Mientras la familia del joven y sus abogados sostienen que se trató de un homicidio y que Dilan no representaba una amenaza, el ahora presidente defendió públicamente que el agente actuó en cumplimiento de sus funciones y de sus deberes legales. En medios de comunicación, Abelardo de la Espriella aseguró que “nadie asesinó a Dilan” e indicó que la muerte fue accidental en un contexto de vandalismo.

PUBLICIDAD

Esa posición se mantuvo incluso después de que Medicina Legal emitiera un dictamen en el que el caso fue establecido como “homicidio”. El abogado cuestionó entonces a la entidad por hacer público ese resultado y calificó de “irresponsable” la divulgación del dictamen por la tensión de orden público que vivía el país.

- crédito @denis011114 - @delaespriella_style/Instagram
La joven mostró rechazo por el nuevo presidente, teniendo en cuenta que estuvo vinculado a la defensa del agente del Esmad que le disparó a su hermano - crédito @denis011114 - @delaespriella_style/Instagram

La madre de Dilan Cruz ya había pedido votar por Iván Cepeda

Antes de la segunda vuelta, la madre del joven también hizo pública su oposición a la candidatura de De la Espriella. En un mensaje difundido por la publicación, dijo: “Hola a todos, nuevamente la mamita de Dilan Cruz. En esta mañana quiero manifestarle mis pensamientos y mi sentir hacia Abelardo de la Espriella. Sé que suenan feo los términos que voy a utilizar. Quiero compartirles que él en este momento es mi verdugo, porque él es el abogado que está defendiendo la contraparte del caso de mi hijo Dilan Cruz”.

En el mismo pronunciamiento agregó: “¿Por qué les comparto esto? Porque una persona que defiende los actos de violencia por parte de la policía, más exactamente el Esmad, en mi caso, considero que no sea una persona fiable para ser presidente de nuestro país”. También cerró su mensaje con su postura electoral: “Mi voto es por Cepeda”.

La madre de Dilan extendió además sus cuestionamientos al plano personal, pues afirmó que De la Espriella es “una persona insensible hacia la humanidad, hacia los derechos de las personas”, y aseguró que su eventual llegada al poder le provocaba tristeza y preocupación por lo que podría esperarle al país.

Dilan Cruz
El país entero recuerda a la madre y hermana de Dilan Cruz clamando justicia - crédito Sergio Acero/Colprensa

Tras conocerse la elección presidencial, los comentarios que recibió Denis Cruz en redes sociales acompañaron ese mismo sentimiento. Entre los mensajes se encuentran: “Perdónanos, lo intentamos”, “Él no nos representa” y “Lo siento mucho, lo intenté, hice que mi familia viajara por horas para votar y hubiera un cambio”.

Otros usuarios aludieron incluso al volumen de la votación opositora al escribir que “lo intentamos más de 12 millones pero no alcanzó”. Gran cantidad de personas aprovecharon los comentarios para insistir en que De la Espriella no los representa como presidente.

Temas Relacionados

Dilan CruzAbelardo De la EspriellaDenis CruzPresidente de ColombiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Daniel Muñoz no comenzó como lateral derecho en el fútbol: esta es la posición que tuvo en sus inicios

El goleador de la Selección Colombia en la Copa del Mundo 2026 tuvo sus inicios en una posición del frente de ataque y no en la que ocupa actualmente

Daniel Muñoz no comenzó como lateral derecho en el fútbol: esta es la posición que tuvo en sus inicios

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Ambos seleccionados llegarán al cierre de la fase con realidades distintas. El conjunto africano necesitará sumar de a tres tras un inicio complicado y algunas bajas clave, mientras que el equipo asiático buscará aprovechar su ventaja en la tabla para sellar el pase a la siguiente ronda

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: partidarios del Pacto Histórico reconocen victoria de Abelardo de la Espriella tras cierre de la audiencia del CNE

Tras completarse la revisión de las actas de votación en el país y el exterior, el organismo electoral dejó en firme los resultados de la segunda vuelta y alista la proclamación oficial de la fórmula ganadora conformada por Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo

Escrutinio elecciones presidenciales 2026 EN VIVO: partidarios del Pacto Histórico reconocen victoria de Abelardo de la Espriella tras cierre de la audiencia del CNE

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 24 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Colombia: cotización de cierre del 24 de junio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Yailin ‘La Más Viral’ impacta en redes sociales tras mostrar su nueva imagen sin implantes

‘Alerta’ reaccionó a las declaraciones de Piter Albeiro, que llamó “traidores” a quienes no votaron por Abelardo de la Espriella en Atlántico

Los empresarios de la selección Colombia: nueve futbolistas que brillan dentro y fuera de la cancha con restaurantes, empresas y fundaciones

Deportes

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Daniel Muñoz no comenzó como lateral derecho en el fútbol: esta es la posición que tuvo en sus inicios

Carlos Queiroz criticó al VAR tras una jugada polémica en el empate Ghana vs. Inglaterra en el Mundial 2026: “Se fueron a tomar un café”

Juan Fernando Quintero recordó con cariño a Néstor Pekerman tras la victoria de la selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026: “Al viejo lo amo”