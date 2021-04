“Mientras tú tratas de dañar mi tranquilidad yo visito mi finca”: la indirecta de Yina Calderón para Manuela Gómez

Un indicio que dejó Gómez, influenciadora y exprotagonista de Nuestra Tele indica que está peleada con la vendedora de fajas. Foto: Redes

Luego de que Manuela Gómez revelara que el incumplimiento de Yina Calderón en uno de sus tratos relacionados con el intercambio de unas muñecas Barbie por 100.000 seguidores fue la causa por la que se vio afectada su amistad; en las últimas horas, la empresaria volvió a publicar en su cuenta de Instagram una serie de videos en los que le exige a Calderón responder por lo que le debe.

En total, son 13 Barbies que, según explicó Manuela, ni le pagó, ni promocionó la exprotagonista de Nuestra Tele Yina Calderón. Además, señaló que tras haberle entregado las muñecas, Calderón no volvió a aparecer y dejó de seguirla en Instagram.

Por esta razón, aún después de seis meses, Manuela continúa enviando mensajes públicos a Yina Calderón, esperando que, de algún modo u otro, logre verlos y, como dicen coloquialmente, le “de la cara”.

“Seis meses después y con la conciencia tranquila sabiendo que se quedó con las barbies. Entonces, es así de sencillo: que me devuelva las barbies, las 13 barbies, porque esa plata yo ya la perdí, pero que me las devuelva. ¿No es lo más justo? o ¿Ustedes qué opinan”, publicó hace pocas horas Manuela Gómez.

Esto ha causado eco y polémica entre los internautas, tanto así que varios han hecho presencia en los posts de Instagram de Calderón para exigirle que le “pague” a su excompañera.

Aunque la empresaria de fajas no le respondió directamente a Gómez, aprovechó una publicación para dejarle un mensaje sin mencionarla.

“Mientras tú tratas de dañar mi tranquilidad yo visito mi finca, la cual es de las pocas en Colombia que tiene temazcal, y fresca que esta vez no seguiré tu juego. Gracias Dios por hacerme tan fuerte”, escribió Yina.

Evidentemente muchos piensan que estas palabras van dedicadas a Manuela , sin embargo, hasta ahora Yina no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones de la también DJ.

En videos anteriores, la exprotagonista de Nuestra Tele también dio a conocer pruebas fílmicas publicadas por la misma Yina Calderón, el 20 de octubre de 2020, en la que se evidencia la entrega de las muñecas Barbie por parte de Manuela Gómez.

“Aquí están las pruebas desde el 20 de octubre. Como pueden ver, las cajas de las Barbies son muy grandes. Cada muñeca me costó entre 300 y 700 mil pesos. (...) Ella, simplemente, me dijo que no, que no me iba a hacer la publicidad, que ella me pagaba, pero, como yo no tenía las facturas, entonces que no había nada qué hacer, sabiendo que en cada una de estas barbies están los precios en las esquinas”, detalló la empresaria.

Manuela Gómez habló de las muñecas de la discordia entre elal y Yina Calderón

Ante las dudas de los usuarios sobre cuál fue el trato que ella había hecho con Yina Calderón, Manuela Gómez explicó en qué consistía el negocio:

“El trato era: 20 barbies a cambio de 100.000 seguidores. Lo que yo no sabía era que a ella le iban a gustar las barbies más caras del mercado, las de 400.000, 500.000, 700.000, y pues, a mí en mi casa me enseñaron a no ‘patraciarme’ con nada. Entonces, yo empecé a comprar las barbies, al ver los precios, obviamente me asusté, pero qué... ¿Faltona? ¡Jamás! Ya metido el dedo, metida la mano”, explicó.

No obstante, la empresaria también aseguró que aún conserva todas las conversaciones que sostuvo con Yina, donde, según dijo, podría demostrar que le rogó a Calderón para que le cumpliera la parte del trato. Incluso, argumentó que acudió a otros allegados para que intercedieran en el caso, en vista de la DJ de la guaracha no volvió a responderle.

