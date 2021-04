“Las barbies de la discordia”: Manuela Gómez aclaró por qué se acabó su amistad con Yina Calderón

Ante las críticas y los señalamientos de algunos usuarios en las redes que acusan a Manuela Gómez de haber sido la culpable de lo que han denominado como una “enemistad” entre las dos exprotagonistas de ‘Nuestra Tele’, la empresaria contó a sus seguidores el verdadero motivo por el cual cortó todo tipo de relación con Yina Calderón.

De acuerdo con el video publicado por Manuela en una de sus historias de Instagram, la causa del fin de aquella amistad y alianza se dio por culpa del incumplimiento de Yina en un negocio que tenían las dos emprendedoras, relacionado con la venta de unas barbies.

“Les voy a contar algo que muchas personas me escriben por Instagram respecto a lo que sucedió con Yina. Lo digo sin rencores ni resentimientos, pero, a veces la gente me juzga y me señala de que fui la culpable de que ella y yo ya no habláramos o que fuéramos enemigas. Les cuento que ella y yo no somos enemigas para nada. Simplemente, hicimos un negocio y ella no cumplió su parte, pero no es nada más”, sostuvo Manuela Gómez.

Asimismo, recalcó en repetidas ocasiones que entre la empresaria y Yina Calderón no existe ninguna enemistad. Solo cortaron sus relaciones a raíz del incumplimiento del que habla Gómez.

La empresaria señaló que a raíz del incumplimiento en un negocio, por parte de Yina Calderón, se deterioró su relación

En el último mes, Manuela Gómez también contó a sus seguidores la dura situación que tuvo que sobrellevar. ‘Chata’, la perra de raza rottweiler que la paisa tiene desde hace nueve años, fue diagnosticada con cáncer en los ganglios. A pesar de consultar médicos y hacer las respectivas pruebas al respecto, se conoció que la enfermedad hizo metástasis en todo su cuerpo.

Gómez dio a conocer la mala noticia el pasado 5 de abril por medio de una sentida publicación en Instagram. “Esta ha sido la decisión mas difícil de mi vida, tener que acabar con tu vida sin querer que te alejes de mí”, indicó la influenciadora, quien reveló que la enfermedad era un cáncer fulminante. “En más de una ocasión salvaste mi vida y lamento tanto no poder salvar la tuya”, expresó, lo que suscitó mensajes de solidaridad desde sus fanáticos y seguidores.

Por medio de un ‘en vivo’, y entre lágrimas, Gómez dijo a sus seguidores que debía sacrificar a su animal y compañera. “Yo no quiero que ella se muera en un hospital. (...) Si tiene cáncer, ¿qué más puedo hacer? Sacrificarla. Con el dolor en el alma. En la casa de ella, con las cosas de ella y en su ambiente. Va a ser, parce, algo tan difícil porque fue mi compañía desde hace nueve años”, indicó en la red social.

Según sus publicaciones, por esos días se llevó a su perra a su finca y mostró que compartió con su animal mientras padecían por el decaimiento. “Aprovechando mis últimos momentos a tu lado, qué difícil será decirte adiós para siempre”, publicó.

Horas antes de que los profesionales de veterinaria llegaran a sacrificar a su perra, la influenciadora publicó un video en el que relató que la perra no podía caminar o ir al baño sin la ayuda de alguna persona. “A ella le dio cáncer en todos los ganglios y fue un cáncer muy agresivo, que le hizo metástasis, o sea, lleva 15 días enferma y la verdad ya no come ya no camina, hay que cargarla para que pueda orinar, está totalmente incapacitada”, confió a sus seguidores.

Yo hice hasta lo imposible por ella, pero ya ella no tiene calidad de vida y para que tenerla a mi lado así, la amo tanto que prefiero que descanse de su dolor”, manifestó en su cuenta oficial de Instagram, al borde de las lágrimas.

Finalmente, con una foto en la que se ven ambas disfrutando de la finca de la influenciadora, confirmó la muerte de Chata. “Qué despedida más triste mi amor, pero en tu último suspiro pude estar ahí acompañándote. Te agradezco demasiado todo lo que me brindaste, fue el único amor sincero y real hasta tu muerte”, reveló.

“No fue fácil ver cómo te desvanecías entre mis brazos, pero sabía que estaba haciendo lo correcto para evitar más sufrimiento. Sentí que no te querías ir y dejarme sola en el camino, pero así son las cosas de Dios y hay que comprender que el tiempo de estar juntas había terminado”, dijo Gómez, entre comentarios solidarios de amigos y seguidores.

