Se entregó a las autoridades exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo, condenada a más de 12 años de cárcel

Judith Pinedo, exalcaldesa de Cartagena durante el periodo 2008-2011. Foto: Colprensa.

En las horas de la mañana de este viernes se conoció que la exalcaldesa de Cartagena, Judith Pinedo, quien fue condenada recientemente a más de 12 años de prisión por una venta irregular de lotes de playas, se presentó a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en el barrio Canapote, para responder al fallo emitido por las autoridades.

Pinedo, quien fue alcaldesa de la ciudad amurallada durante el periodo 2008-2011, fue condenada el pasado lunes 12 abril por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena a 12 años y cinco meses de cárcel como coautora de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales por vender mediante escritura pública 3570 del 08 de noviembre de 1999, 243.75 metros cuadrados, un tramo de la playa del Polígono de las Velas.

Según conoció Caracol Radio, la exalcaldesa de Cartagena llegó a la sede de la Fiscalía en compañía de familiares, amigos y ciudadanos, quienes se encontraban brindándole su apoyo frente a la condena que le fue imputada por el tribunal.

Agradeciendo el respaldo ciudadano que ha recibido tras su condena, Pinedo señaló, de acuerdo con el mismo medio, que su presencia en el ente acusador radicaba en el respeto que tiene por la justicia, aún cuando no compartiera el fallo del Tribunal Superior de Cartagena.

“Esta condena es por no permitir que los corruptos de siempre metieran sus manos en los dineros públicos. No me lo perdonan”, expresó la exmandataria local de Cartagena, según lo conocido por la emisora bogotana.

Frente a su condena, en días pasados, Pinedo señaló que impugnará el fallo ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de demostrar su inocencia, y que todas las acciones realizadas durante su mandato fueron bajo la ley.

“Acato, pero no comparto la decisión del Tribunal Superior de Cartagena, y por eso estoy impugnándola ante la Corte Suprema de Justicia. Si ese es el precio que tengo que pagar por haber sacado a 79 mil personas en Cartagena entre el año 2008 y 2011 de la pobreza, por haber logrado que 16 mil jóvenes de colegios públicos fueran por primera vez a la universidad, por haber impedido que los mismos de siempre metieran sus manotas en la contratación pública, con gusto lo pagaré.”, manifestó Pinedo.

La exalcaldesa de Cartagena, así mismo indicó en que tiene la confianza de que la Corte Suprema de Justicia actuará a su favor. “(...) desde el sitio donde me encontraré recluida seguiré trabajando con fuerza, con propósitos y con energía, por hacer de mi ciudad, la ciudad que amo, por hacer de Cartagena una sola Cartagena”, manifestó en días anteriores Pinedo.

Junto a Pinedo, el Tribunal Superior de Cartagena también condenó al ingeniero Rafael Enrique Ceballos Calvo, el contratista Darío Giovanni Torregroza Lara y Luis Edgar Restrepo Pineda, quien era gerente del Hotel Dann, cadena que compró el terreno.

Los mencionados, de acuerdo con el tribunal, tendrán que pagar: Luis Edgar Restrepo Pineda,100 meses de prisión y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV); Darío Torregroza, 120 meses de prisión y una multa de 1.025 SMMLV, mientras que Rafael Ceballos tendrá que pagar 100 meses de prisión y una multa de 1.139 salarios mínimos.





SEGUIR LEYENDO