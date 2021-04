“Me quedó horrible”: ‘Epa Colombia’ muestra los resultados de su liposucción

La Epa Colombia, reconciliada de vacaciones en San Andrés, hizo un irreverente gesto cuando se le preguntó por la red social de adultos. Foto: Instagram

Recientemente se ha hablado mucho de ‘Epa Colombia’ por su empresa de keratinas y todas las polémicas que la rodean, como en la que se aseguró que Yina Calderón quería copiar su exitosa idea de producto para alisar el cabello, sin importar que en algún momento fueron amigas.

Sin embargo, esta vez la empresaria dio de que hablar por su reciente cirugía estética, de la cual comentó con sus seguidores en su cuenta de Instagram. Para nadie es un secreto del gran cambio físico que ha tenido Daneidy gracias a las intervenciones quirúrgicas que se ha hecho en diferentes ocasiones, como los senos, la nariz y la bichectomía.

En esta ocasión, la bogotana se realizó la liposucción y por medio de historias le mostró a sus seguidores el resultado de su abdomen. Además, sin pelos en la lengua, Barrera expresó su descontento en un video donde aparece solamente con un bikini, con el que dejaba ver perfectamente la zona tratada.

“Amiga y te cuento (…) ¡Ay, no! Es que esa lipo me quedó horrible, lo sé. Acá me quedó también tenaz”, dijo ‘Epa Colombia’, mostrando el abdomen y cintura.

Al parecer, el procedimiento que se hizo hace más de un año, no le dejó la forma exacta que quería, y lo que le causó fue mayor inconformidad con su abdomen. Sin embargo, muchas de sus seguidoras elogiaron a la empresaria con su nuevo cuerpo.

“Quedó como una Barbie”, “se ve regia” y “el ombligo quedó como en los hombros”, fueron algunos de los comentarios.

La influenciadora aprovechó para aconsejar a todos los internautas para acudir con un verdadero especialista cuando se tome la decisión de practicarse alguna cirugía, asegurándose así que va a quedar muy bien hecha y sin exponer su salud.

Además de hablar sobre su cirugía, aprovechó para decir que continúa buscando estilistas para sus negocios. Incluso invitó a sus seguidores para “trabajar juntos” con sus keratinas.

“Yo estoy buscando estilistas que sepan hacer keratinas bien y que no tengamos ningun error. Estoy buscando personas que sean capacitadas en bodegas para que me carguen las cajas”, comunicó.

@Epa_colombia

También contó a sus seguidores que, muy pronto le van a entregar el nuevo carro que compró. “Este viernes me entregan el carro. Quiero decirte que comprarlo no fue nada fácil. Amigas, peleé con secretaría, con Invima, con el Gobierno, con todo para poder salir adelante”, contó entre risas la empresaria.

Por si fuera poco, debido a unas últimas declaraciones de su parte, acerca de su nuevo automóvil, se ha especulado que podría tratarse de un Lamborghini. Primero, porque dijo que había muy pocos carros de estos en el país y segundo, porque recientementem hablando de sus sueños, insinuó que de esta marca podría ser su nueva y lujosa adquisición.





