Alberto Linero se siente feliz de haber dejado el sacerdocio

Este 7 de abril, Alberto Linero, en diálogo con Pulzo, contó los cambios que ha tenido su vida luego de tomar la decisión de abandonar el sacerdocio.

“Fui célibe durante 49 años de mi vida, con firmeza, con claridad, con honestidad y con transparencia”, sostuvo Linero.

Linero, que cuenta con millones de seguidores en redes sociales, señaló que sigue siendo un hombre de fe, la única diferencia es que ahora tienen una relación de pareja que cambió su día a día. Asimismo, resaltó que su decisión fue el resultado de una larga conversación con Dios.

“Todo fue difícil. No fue fácil dejar el ministerio presbiteral que había ejercido por 25 años. Mi decisión es fruto de un proceso de oración y de un diálogo con Dios, lo tengo claro en mi corazón”, dijo en la entrevista.

Así como su relación, el samario asumió nuevas responsabilidades y obligaciones, tanto económicas como laborales.

“Son las consecuencias de las decisiones y estoy feliz de haberlas tomado, de poder mirar a los ojos a las personas y decirles, ‘estoy haciendo lo que mi corazón merecía’”, expresó.

De hecho, a propósito de la reforma tributaria, Alberto Linero, este miércoles en Blu Radio, dijo que en la vida hay que esforzarse y hacer sacrificios para alcanzar las metas.

“Nadie quiere pagar impuestos, pero hay que ser consientes que sin ellos no se puede vivir como sociedad”, comentó el actual panelista de Blu Radio.

Linero confesó que ahora se siente feliz de compartir una vida en pareja, y de asumir las responsabilidades que una persona del común tiene. De igual forma, dejó claro en que a pesar de haberse retirado, todavía sigue siendo un católico de fe, un servidor de Cristo y sigue llevando los mandatos de Dios a su manera.

Por otro lado, Alberto aprovechó la entrevista para aconsejar a las personas que quieren tomar una gran decisión en su vida y les recomendó no pedirle permiso a nadie para vivir.

“Uno tiene que ser dueño de sus acciones y sus decisiones. Uno no puede vivir para agradar a los otros. Uno vive para realizar los objetivos que tiene”, puntualizó.

Podría decirse que Alberto Linero fue el líder espiritual más popular del país, esto gracias a su forma de expresarse y a adaptar los mensajes religiosos con el folclor y la cotidianidad de la gente. Esto, sin dejar atrás su ‘flow costeño’, con el cual crea una relación más cercana con sus seguidores entre carcajadas y chistes.

Cabe recordar que, fue en septiembre de 2018 cuando Linero confirmó su retiro del sacerdocio en una entrevista con Blu Radio.

“Envié una carta a mi padre general, el padre Jean-Michel Amouriaux, pidiendo que me dispense de mis promesas sacerdotales. El padre no me ha respondido, no tengo respuesta todavía”, manifestó en la entrevista en ese momento.

Según su confesión, la decisión la tomó porque “me mamé de la soledad”, aunque dejó en claro que esto no quería decir que en ese momento tuviera un prospecto de pareja.

“Yo soy un católico feliz, seguiré siendo católico y seguiré teniendo una experiencia de fe y soy feliz. Es decir, no soy un tipo amargado. Ustedes me ven aquí todos los días, ustedes saben que yo disfruto lo que hago. Simplemente quiero vivir de otra manera, hacer otras opciones de vida. He entendido otras cosas y soy claro. Son problemas míos, no son problemas de nadie más”, expresó.

