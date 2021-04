La propuesta de Gustavo Petro para generar riqueza en Colombia: seguir el modelo surcoreano basado en la industrialización del agro y el conocimiento

En la foto: Gustavo Petro, senador.(Colprensa - Sofía Toscano)

En su más reciente columna en el portal Cuarto de Hora, el exalcalde de Bogotá, y senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, expuso el modelo económico utilizado en Corea del Sur e hizo un panorama de aquel método en comparación con las formas en las que funciona el mundo financiero y productivo en Colombia. “Cuando fuimos a la guerra de Corea, Corea del Sur era más pobre que Colombia y hoy es varias veces más rica que Colombia”, comparó Petro, antes de revelar el funcionamiento y una posible aplicación del modelo en la administración nacional.

Según lo que relata el funcionario, tuvo la oportunidad de estar en una conferencia dirigida por el economista chileno José Gabriel Palma, en donde, entre otras cosas, se discutió y se hizo un balance de cómo ha funcionado la implementación de algunos modelos económicos a lo largo del planeta, y cuales han sido los más efectivos, Corea del Sur, siendo uno de los países que resaltaron debido a su amplio margen de igualdad financiera entre los ciudadanos.

De acuerdo con Petro, algo tiene en común aquel modelo surcoreano con su idea de funcionamiento de la economía en Colombia, aseguró que, “es lo que propuso Colombia Humana en el 2018”, cuando el senador era uno de los candidatos presidenciales, y cuando se vio derrotado por el actual presidente del país, Iván Duque.

En su artículo para dicho portal, relató que Palma ha estudiado, a lo largo de su vida, tres variables económicas, relacionadas con la igualdad que, en tres puntos específicos se definen en: la desigualdad antes de impuestos, después de impuestos y la productividad. Estas tres corrientes han sido estudiadas teniendo en cuenta a Europa, siendo Alemania el eje; América Latina, en donde se pone especial atención en Chile; y el sudeste asiático, en donde Corea del Sur ha resaltado. Este último país, y su modelo económico, llamaron la atención de Petro, “me ha parecido interesante compartir con ustedes por lo que nos enseña”.

Tras una amplia explicación, para Petro las conclusiones son dicientes, teniendo en cuenta a esos tres continentes y países como ejemplo. El modelo surcoreano debería ser seguido por los colombianos.

“La Europa socialdemócrata tiene hoy una desigualdad antes de impuestos similar a la de América Latina, la región más desigual del mundo. Por otra parte, la productividad se ha estancado en niveles altos en Europa y EEUU, mientras el sudeste asiático es la región del mundo con mayor crecimiento de productividad, que es la cantidad de producto que se produce en una unidad de tiempo de trabajo”, explicó el senador.

Corea del Sur, según detalló Petro, se ha enfocado en la producción, es decir, “se dedicó a producir, agricultura, agroindustria, industria, y últimamente industria avanzada”, contrario a lo que sucede en América Latina en donde, de acuerdo con su exposición, lo que se ha hecho es extraer materias primas, Colombia, por su puesto, está en la lista de los países extractivistas, como los define él. El extractivismo, para Petro, es una “estupidez”.

“Es hora de dejar la estupidez del extractivismo, de pensarnos como un país petrolero y carbonero, tal cual Venezuela, y pasar a construir la compleja tarea histórica de industrializarnos desde la equidad”, destacó.

“En las economías extractivistas, que solo extraen lo ya producido por la naturaleza en el subsuelo, no se necesita grandes arquitecturas del saber científico, y por tanto no hay dinámica de la productividad”, lo que no le ha permitido a Latinoamérica, y a Colombia, en este caso particular, llegar al nivel de los surcoreanos que, a día de hoy, y luego de su pobreza, “esta varias veces por encima de nuestra región, y ha alcanzado los niveles europeos y norteamericanos”.

“Indudablemente continuar el modelo extractivista, que izquierdas y derechas han abrazado en nuestra región, no es más que un suicidio”, escribió el jefe de la Colombia Humana luego de explicar que, en países como Alemania, se trata de cubrir la desigualdad con los impuestos, tributos económicos que, al final, terminan golpeando a la clase media.

“Seguir el camino europeo, como muestran los datos alemanes, nos llevaría a aceptar la desigualdad producida por el mercado y corregirla costosamente con altísimos impuestos sobre el capital y la riqueza. Grandes aparatos estatales de captura de impuestos y grandes aparatos de distribución de la riqueza social. Es el camino socialdemócrata que parece haber agotado por completo la senda de la productividad”, destacó.

Petro, en medio de su artículo, recordó algunas propuestas que excluidas de la discusión pública nacional o, como lo dice él ‘anatematizadas’. Para el exalcalde, son varios ejes divididos en, según el artículo, “el cooperativismo industrial y financiero y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. La dignificación del trabajo que permita un aumento del salario relativo, es decir, el porcentaje de la masa de riqueza total que va hacia los asalariados. Hacia la mujer trabajadora”.

El senador aseguró que existe la capacidad ‘perfecta’ para llegar a cumplir con varias de estas medidas. Bajo su concepto, existe la capacidad de cambiar impuestos a las empresas por participación de los trabajadores en sus utilidades, así como una financiación, a manos de una banca pública, para extender cooperativismo industrial y agroindustrial en Colombia. De la misma manera, asegura él, existe la posibilidad de generar asociaciones para estimular las pequeñas y medianas empresas del país.

La igualdad en el acceso a la educación es otro punto trascendental para Petro, de acuerdo con la explicación que dio Palma en la conferencia, es decir, deja de ser un privilegio solo para quienes pueden pagar, para ser un derecho fundamental, “el nivel promedio de años estudiados por toda su población ya llegue al nivel de la educación superior. Toda la juventud coreana tiene acceso a la educación superior y de calidad. Ha entrado en lo que se denomina una sociedad del conocimiento como pocas existen en Europa y Norteamérica”.

La emergencia sanitaria en la que se encuentra Colombia, a causa de la pandemia de coronavirus, ha hecho que varios sectores económicos del país se vean golpeados o, como lo dice Gustavo Petro, victimizadas, particularmente, por las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional ante la contingencia. Sin embargo, no todo está perdido a concepción de Petro, por el contrario, existe todavía una oportunidad de potencialización.

“Una gran cantidad de mecanismos de asociatividad, de cooperativismo, que no solo la impulsaría como el mejor actor económico del país, sino que ayudaría a transformar la sociedad colombiana hacia la equidad con mayores niveles de igualdad”, aseguró.

Petro concluyó su columna de opinión con el recuerdo de su campaña presidencial por la Colombia Humana, y con lo que podría se una nueva propuesta para las elecciones de 2022, para él, tomar este tipo de decisiones sobre la economía del país sería una fase histórica que no negaría ni suprimiría el capitalismo sino que, según sus argumentos, le darían un giro a la concepción inicial del modelo.

“No nos lleva a destruir el capitalismo nacional, al contrario, proponemos desarrollarlo eliminando las relaciones de producción premodernas y feudales, pero articulándolo en un nuevo contexto público. El capitalismo colombiano debe permitir el incremento del salario relativo y la participación de los trabajadores en las utilidades empresariales y la sociedad colombiana debe aprestarse a un gran desarrollo del cooperativismo que la vincule.





