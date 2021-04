Pasajera denuncia que después de pagar su tiquete, Latam canceló su vuelo humanitario hacia Leticia

A plane transporting a batch of the Sinovac coronavirus disease (COVID-19) vaccine arrives at the international airport of Santiago, Chile, January 28, 2021. Picture taken January 28, 2021. REUTERS/Ivan Alvarado

El pasado 9 de marzo, Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia, anunció la reglamentación por medio de la Resolución 300 de 2021 de un único vuelo humanitario que traería personas de Leticia y devolverá ciudadanos a la capital del país. Sin embargo, una usuaria de un vuelo humanitario afirma que, el pasado jueves, Latam canceló su trayecto a pesar de que el itinerario seguía vigente.

Tatiana Nevo, habitante de Leticia, salió de la ciudad hacia Bogotá para tratar una condición médica de su hijo de 16 meses. A pesar de su viaje momentáneo, el Gobierno cerró las conexiones aéreas desde y hacia la ciudad por la aparición de la cepa brasileña en territorio amazónico colombiano. Esto obligó a la mujer a pagar un vuelo humanitario hasta su lugar de residencia que, según su testimonio al medio, costó 1.020.000 pesos.

A pesar de que tenía la documentación en regla y que el vuelo estaba debidamente reglamentado por el Gobierno nacional desde inicios de marzo, la mujer recibió una llamada el jueves que le avisaba la cancelación del trayecto. “Latam me llamó diciéndome que el vuelo 4470 se había cancelado por parte de entes gubernamentales de Leticia en Amazonas”, expresó la mujer al medio radial.

Al preguntar por qué se canceló el vuelo, la aerolínea le dijo que sí se iba a llevar a cabo, “pero que ni yo ni mi hijo de 16 meses podíamos tomar este vuelo porque no nos encontrábamos en lista”, dijo la mujer que, previamente, reservó y compró el tiquete.

Las soluciones de la aerolínea tampoco suplían las necesidades de la mujer. De acuerdo con Latam, según Nuvo, tiene la posibilidad de esperar a un vuelo comercial o dejar “el tiquete abierto” para cuando las operaciones se reanudaran entre las dos ciudades. De acuerdo con la mujer, después de la compra del boleto de Latam, ya no cuenta con recursos para volver a adquirir otro asiento.

Además, Nuvo aseguró que ya son seis personas a las que le cancelan el vuelo de la aerolínea extranjera hacia Leticia y, después de la compra del boleto de Latam, ya no cuentan con recursos para volver a adquirir otro asiento. Incluso, la habitante del Amazonas afirmó que son cerca de 330 personas a la espera de su regreso a la capital del departamento desde la cancelación de rutas.

Los regresos se han hecho en lancha y vuelos de carga

Desde la cancelación de los trayectos de ida y vuelta a Leticia, decenas de viajeros atrapados han atravesado ríos o trochas para poder llegar a la capital del país, así lo conoció RCN Radio. Víctor, un profesional que dialogó con la emisora, cuya identidad fue cambiada para protegerlo, le contó al medio que había llegado a Leticia, desde Manaos, en Brasil, con destino a Bogotá.

Una vez llegó a la capital del Amazonas se encontró con la noticia de que el Aeropuerto Internacional Alfredo Vásquez Cobo cancelaría sus vuelos debido al decreto del Gobierno Nacional, desde entonces, narró el hombre, su odisea comenzó.

Según explicó al medio, como el cierre de la terminal aérea era indefinido y no tenía cómo regresar al centro del país, él y otras cuatro personas contrataron una avioneta que les permitiera salir por Tabatinga hasta el corregimiento Vila Betancur, ubicado en Brasil.

“En Vila Betancur contratamos a un señor del lado colombiano que viene en lancha, cruza el río Caquetá nos recoge en el lado brasileño y nos lleva al lado colombiano. Eso lo permite el Ejército brasileño porque hay un convenio de libre movilidad en ese lugar, no es un puesto fronterizo y no piden documentos, no hay migración, simplemente revisan los bolsos, miran la cédula y ya”, explicó a RCN Radio el viajero.

Una vez en Vila Betancur, Víctor le relató al medio que en un viaje de 45 minutos, una lancha los transportó hasta La Pedrera, en el Amazonas colombiano. Allí contrataron otra avioneta que llegaba desde Mitú, para luego tomar un avión de carga que los llevaría hasta San José del Guaviare. “Luego una camioneta nos llevó a Villavicencio y después otro carro hasta Bogotá, fueron dos días”, detalló el colombiano.

