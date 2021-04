Una semana sin noticias de su hogar, el drama de los desplazados en Nariño

Desde el pasado 24 de marzo, enfrentamientos entre grupos armados que llegaron hasta la zona urbana del municipio El Charco y las veredas Santa Catalina, Las Mercedes, El Cuil y Matapalo, en el departamento de Nariño, obligaron a los habitantes de la zona a desplazarse en busca de un refugio seguro mientras otros se quedaron confinados.

Tras más de una semana de esa situación, se sabe que los enfrentamientos continúan y podría involucrar a las disidencias de las Farc, ‘Nueva Marquetalia’, que estaría participando del conflicto por el control de las rutas del narcotráfico. Esto luego de un video que se conoció, en el que durante un tiroteo en la cancha del parque principal de una vereda, los armados anuncian su pertenencia al grupo narcotraficante de Iván Márquez y Jesús Santrich.

Twitter

Así lo confirmó también una mujer desplazada, quien le narró a la emisora Blu Radio los momentos de terror que vivió tras la incursión armada. Epifenia Montaño aseguró que ella escuchó el nombre del grupo armado guerrillero en los gritos de los hombres que llegaron al municipio sobre el mediodía.

“No nos maten, somos civiles, nada tenemos que ver con esta absurda guerra”, cuenta la emisora que gritaban los habitantes de la vereda Las Mercedes luego de que inició el enfrentamiento que tomó por escenario a sus hogares.

Ella, como otras 4.000 personas de las cuatro veredas afectadas por la incursión armada, salió de su hogar y como pudo llegó al río Tapaje para transportarse a bordo de una lancha, junto a seis de sus doce hijos. De la mitad que se quedó en la casa, no ha podido recibir información.

Según el alcalde de El Charco, Víctor Candelo, hay unas 328 familias confinadas y la información sobre el municipio no se puede confirmar, según dijo a el diario El Tiempo. El mandatario asegura que, algunas imágenes que han sido difundidas sobre tres personas muertas y casas destruidas, no se pueden confirmar porque las autoridades no tienen posibilidad para entrar aún al casco urbano.

“Algunos líderes que han venido aquí dicen que hay muertos, pero no podemos certificar que sea en nuestro municipio”, señaló el mandatario al periódico y manifestó su preocupación debido a la falta de ayudas para los desplazados.

Para el mandatario municipal, la situación es preocupante debido a que el Ejército, en un consejo de seguridad realizado el 31 de marzo, afirmó que los desplazados serían 38 familias, cuando las autoridades consideran que son 612 las afectadas, que se han desplazado a otras veredas o han llegado al casco urbano del municipio.

“Desembarco de nuestras tropas en El Charco, Nariño. Siempre al lado de los colombianos, velando por su defensa y seguridad. Terroristas de las FARC desplazaron 104 personas, enviamos Gaula militar y pelotones a la zona. #SinTregua por los colombianos”, escribió el ministro de Defensa.

El jefe de la cartera de seguridad, también sostiene que el fenómeno de desplazamiento es menor al reportado por las autoridades desde el inicio de los enfrentamientos. El pronunciamiento lo hizo al anunciar la llegada de militares al norte del pacífico nariñense para controlar la situación.

Incluso, el gobernador de Nariño, John Rojas, afirmó a El Tiempo que la situación en la costa pacífica del departamento es crítica, los municipios de La Tola y Olaya Herrera también han sufrido presencia de combates en sus territorios y amenaza de desplazamiento.

En esa zona del país delinquen los grupos armados de Los Contadores, Las Guerrillas Unidas del Pacífico y la estructura Oliver Sinisterra, junto a las disidencias Franco Benavides y el bloque Alfonso Cano; a las cuales se sumaría, de acuerdo con los videos conocidos, la Segunda Marquetalia. Todo el conflicto estaría basado en controlar las rutas del narcotráfico, debido a que en El Charco se tiene la salida para el océano Pacífico.

Las autoridades y la comunidad esperan recibir las ayudas para mantenerse en las veredas y la cabecera municipal, fuera de su hogar, así como retomar el control de las veredas tomadas por los armados, donde permanecen familias de las que se desconoce su estado y condiciones.