Paloma Valencia se solidariza con Sergio Fajardo y cuestiona imputación de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación anunció la imputación en contra de Sergio Fajardo, por presuntas irregularidades en un préstamo que realizó con el Banco CorpBanca S.A. en 2013 para el departamento de Antioquia cuando era gobernador, que generó un detrimento patrimonial debido a la tasa representativa del mercado del dólar.

Tras el anuncio del ente acusador, que se dio por medio de un comunicado de prensa, varios sectores, tanto afines como opositores de Fajardo, cuestionaron que se trate de una acción política, más que judicial, de cara a las elecciones de 2022.

Entre ellas, sorpresivamente, se encuentra la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, perteneciente al partido de Gobierno, quien se solidarizó con el exgobernador de Antioquia y alertó sobre la judicialización de la política.

“Es muy grave para el país que se siga judicializando la política. Urge una reforma a la justicia que cree instituciones eficientes y confiables para todos. Toda mi solidaridad con Sergio Fajardo”, escribió la senadora en su cuenta de Twitter.

El mensaje de Valencia, quien ha sido considerada como candidata presidencial dentro de su partido, coincide con la postura de otros sectores políticos, radicalmente opuestos, como Gustavo Petro o Jorge Enrique Robledo, quienes calificaron la imputación, ocho años después que Fajardo dejara la gobernación, como una interferencia en la campaña presidencial.

Sin embargo, Paloma Valencia no fue la única en expresar esa postura dentro del Centro Democrático. Rafael Nieto Loaiza, quien también suena dentro del partido para la campaña presidencial, alertó de la judicialización de la política tras el anuncio de la Fiscalía.

“Tengo grandes diferencias con Sergio Fajardo, pero creo que la judicialización de la política es peligrosísima. Imputar cargos por no haber previsto volatilidad del dólar me parece francamente excesivo y no veo la conducta criminal. Y mientras tanto, Petro recibe bolsas de dinero”, señaló en su cuenta de Twitter.

Al conocer la decisión, Sergio Fajardo aseguró que espera la citación de la Fiscalía para comparecer, pero anunció que pedirá al fiscal Francisco Barbosa que se cree un comité técnico jurídico para analizar la improcedencia de la imputación.

Otras reacciones

Uno de los primeros que reaccionó ante el enunciado por el ente acusatorio, fue la cabeza de la coalición ‘Pacto Histórico’ Gustavo Petro, quien afirmó que espera que el candidato presidencial pueda librarse muy pronto de dicha investigación.

“A pesar de todo, espero que Fajardo salga bien librado de esta acusación. No suena bien que a meses de una elección presidencial la fiscalía meta mano. La sustentación de la acusación debe ser mirada a profundidad por todos los abogados y abogadas demócratas del país”, publicó en su cuenta de Twitter Petro.

Así mismo, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa indicó en su red social que esta determinación por parte de la Fiscalía es una peligrosa decisión para la democracia, con miras a las elecciones del 2022.

“Apostaría que Fajardo solo hizo lo que le recomendaron su Secretario de Hacienda y técnicos. Y por lo que dice la prensa, nadie robó un peso. Parece más una discusión técnica y legal, que un delito”, manifestó el exmandatario capitalino.

De “absurda” fue catalogada la decisión del ente acusador por parte del exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, quien manifestó en su cuenta de Twitter que no solo es absurdo o un exabrupto y un atentado al sentido común, “sino también una desviación de la justicia, una forma peligrosa de intimidación. Mi solidaridad con Sergio Fajardo”, indicó el economista y académico.

Por su parte, el también candidato presidencial, Jorge Enrique Robledo, reprochó el accionar del ente acusador y señaló que es una medida desproporcionada y tenebrosa, ya que le hacen daño político al candidato presidencial Sergio Fajardo.

“En plena campaña presidencial, haciéndole daño político, aun cuando, como tendrá que suceder, al final del proceso se concluya que ahí no hubo nada. Tenebroso”, afirmó el vocero del partido Dignidad.