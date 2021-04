A la cárcel mujer que grabó video de su hija de 3 años siendo abusada sexualmente en Manizales

La mujer fue capturada dos días después de compartir video donde su hija de tres años se abusada sexualmente. Foto: Policía

El ambiente en Manizales (Caldas) este Jueves Santo es de indignación. Las últimas horas se conoció que una mujer de 23 años aceptó que había compartido en WhatsApp un video en el que se observa cómo su hija, de tres años de edad, es abusada sexualmente por un hombre del que, hasta el momento, se desconoce su identidad.

La procesada, que además habría confesado que no solo difundió el video sino que lo filmó, fue enviada a la cárcel tras su declaración. El caso se conoció gracias a la denuncia de un ciudadano que integraba un grupo en WhatsApp dedicado a informar sobre la movilidad en la ciudad, en el cual, por error, la mujer compartió el material audiovisual.

“Se trataba de una menor, quien, con tan solo tres años, era sometida a vejámenes; lo que generó aún más rechazo e indignación fue saber que quien habría grabado el video sería su propia progenitora”, afirmó la Policía Metropolitana de Manizales.

Las mujer fue capturada en el barrio La Isabela dos días después de haber enviado el video, al ser solicitada por un juez con función en Control de Garantías, por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y pornografía infantil.

“En tiempo récord la Policía Nacional generó la orden de captura y la posterior captura de esta ciudadana. Cuando se llevó a audiencia, ella inmediatamente aceptó los cargos y es por eso que es enviada a la cárcel”, dijo a Blu Radio el teniente coronel Benjamín Cáceres, subcomandante de Policía de Manizales.

Mientras las autoridades buscan al hombre que estaba abusando sexualmente de la menor, la víctima quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Capturan a padres acusados de abusar sexualmente de sus cinco hijos

Este pasado 28 de marzo, se conoció otro caso de menores abusados por sus padres. Una mujer de 32 años de edad y un hombre de 39 fueron capturados por abusar sexualmente de sus cinco hijos. El caso fue dado a conocer por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que mediante uniformados de la seccional Sijín los capturó.

Un hombre de 39 años y una mujer de 32 abusaron de sus hijos de 5, 6, 7, 8 y 10 años. Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

Los presuntos criminales fueron capturados en el barrio Maruchenga, municipio de Bello, y habrían abusado de sus hijos de 5, 6, 7, 8 y 10 años, a quienes no solo oprimían sexualmente sino que les amenazaban con la no provisión de alimentos, si no hacían lo que ellos les ordenaban.

“El hombre de 39 años abusaba de sus hijas de 5, 6, 8 y 10 años y la mujer abusaba de su hijo de 7 años de edad; también obligaban al niño a que tuviera relaciones sexuales con sus hermanas”, aseguró el brigadier general Pablo Ferney Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Cuando los menores se negaban a ejecutar dichas prácticas ordenadas por sus progenitores, los amenazaban de no darles de comer e incluso de atentar contras sus vidas.

Pero los vejámenes contra los menores no se quedaban ahí. Las prácticas sexuales impuestas por los padres tendrían como finalidad satisfacer deseos de terceros para obtener dinero y, en algunos casos, víveres para el hogar.

Los delitos por los que la Fiscalía General de la Nación solicitó a los padres de los menores son acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, en concurso con acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado, proxenetismo con menor de 18 años, inducción a la prostitución y violencia intrafamiliar.

Los abusos al parecer se dieron entre 2013 y 2019, sostienen las investigaciones adelantadas por las autoridades. Este año, 38 ciudadanos han sido capturados en el Valle de Aburrá por los delitos sexuales con menores de edad, 30 de ellos en Medellín, de acuerdo con la Fiscalía.

