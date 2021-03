“Ustedes están acostumbrados a ver contenido idiota”: La Liendra se despacha contra sus seguidores

Foto de redes sociales.

Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’ en redes sociales, es un influenciador colombiano que suele crear contenido gracioso para sus más de cinco millones de seguidores, videos y publicaciones que en muchas ocasiones generan polémica por ser considerados por otros internautas como “estúpidos” o que no aportan nada.

Recientemente, Gómez publicó un videovlog en el que hizo un recorrido por unas ruinas maya ubicadas en Yucatán, México, grabación con la que trató de hacer algo diferente, pero no le funcionó como esperaba, razón por la que apareció en otro video asegurando que “el problema no somos los influenciadores, el problema es que ustedes están acostumbrados a ver idioteces”.

Este miércoles 17 de marzo, La Liendra publicó un nuevo video con el título “Los influenciadores somos idiotas”, en el cual empezó a decir que en su más reciente videovlog quiso hacer un experimento social después de ver muchos comentarios en los que usuarios de las redes sociales calificaban su contenido como “idiota o estúpido”. Mauricio Gómez aseguró que, efectivamente, viendo sus propios videos y los de sus amigos, “son muy pocos los influenciadores que hacen contenido de cultura, nos enfocamos mucho en el chiste y en hacer reír, entonces pensé ‘de pronto esas personas tienen razón y nosotros somos unos idiotas’”.

Así que Gómez tomó la decisión de hacer un video que, para él, aportaría más conocimiento que risas. El martes 16 de marzo, publicó un videovlog “conociendo una de las siete maravillas del mundo”, en el cual hace una recorrido por las ruinas maya Chichén Itzá y, durante el video, da datos curiosos sobre las historias de ese lugar y de la cultura que habitó allí.

“Ese video surgió a raíz de esos comentarios”, señaló La Liendra. El influenciador explicó que quiso hacer un experimento y realizar un video que sí aportara algo; sin embargo, “subo ese video y me doy cuenta que nadie lo ve, que tiene muy pocas reproducciones, entonces yo caigo en cuenta que nosotros los influenciadores no somos los idiotas, ustedes están acostumbrados a ver contenido idiota”.

A pesar de esto, un paso por el canal de YouTube de La Liendra demuestra que el video en cuestión supera las 25 mil reproducciones, muchas más que el video inmediatamente anterior, el cual tiene el título de “De fiesta con la bebé” y unas imágenes de portada junto a su novia Dani Duke, relación que se ha vuelto muy popular en redes sociales, pero hasta ahora va a alcanzar las 20 mil reproducciones.

Comparando los últimos 10 videos de La Liendra, solo dos superan las 50 mil reproducciones, siendo el que tiene el título “Cuántas veces has tenido s3x0 con Dani” el más visto, otro supera las 40 mil y en seguida estaría el video por el que se está quejando, pues los demás videos están por debajo de las 25 mil vistas.

Según el creador de contenido, el videovlog en las ruinas maya no tiene el mismo impacto que un video de él “en tanga y bailando, porque eso tiene muchas vistas y a ustedes les encanta. Entonces yo creo que no somos nosotros, es que ustedes están acostumbrados al contenido idiota, ¿para qué esforzarte tanto si de verdad ustedes no lo ven?”, dijo Gómez.

El influenciador agregó que no se estaba quejando por el poco éxito de su video, sino que quería probar su punto, el cual, según él, es que “aquellos que más nos critican, son los primeros que están viendo el último chisme de nosotros”, y que son los consumidores del contenido de los influenciadores los que no están preparados para ver contenido de calidad.

“Los influenciadores no somos los idiotas, ahora lo que mueve al mundo es el chisme y la polémica. Ustedes no están preparados para ver un contenido diferente. Entiendo porque muchos no quieren hacer un contenido diferente y cultural, ustedes no están preparados para eso”.

Finalmente, Mauricio Gómez invitó a los internautas a que si no apoyaban el contenido “idiota”, no lo viera y mejor apoyaran a esos creadores de contenido que sí aportan conocimiento con sus publicaciones. “Pero si ustedes siguen acostumbrados a ver contenido idiota, las redes sociales no van a cambiar”, concluyó.

