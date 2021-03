Militar confesó haber dado la orden en un caso de ‘falsos positivos’ en Dabeiba, Antioquia

Cementerio Las Mercedes, cortesía JEP

El 14 de noviembre de 1997, Albeiro Úsuga Uribe, Wilson Jairo Manco Úsuga, Jorge Eliecer Manco y Félix Manco Durango fueron víctimas del Ejército, quienes los sacaron de su casa de manera forzosa, los asesinaron y después los hicieron pasar como bajas en combate. Todos estaban con la cabeza agachada y amarrados cuando salieron de su casa, se lee en el expediente que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre este caso que un militar confesó haber ordenado.

Jorge y Wilson eran hermanos y Félix su padre mientras que Albeiro era un conocido cercano de la vereda. Esta historia conocida por El Espectador cuenta cómo Efrén Úsuga, hermano de Albeiro, ha tenido que enfrentar el estigma de que su hermano era guerrillero. Por el contrario, este hombre afirmó al diario que se desplazaron en varias ocasiones a causa de las Farc.

Ese día, hacia las 3:00 a.m., entraron aproximadamente 100 miembros del Ejército con el rostro tapado a sacar a los cuatro hombres, relatan testigos. Desde ese día no los volvieron a ver, así que empezaron a indagar sobre lo que sucedió después que se los llevaron. Una mujer les dijo que había visto a un grupo de hombres amarrados, pero a la semana recibieron amenazas por estar de “preguntones”, por lo que tuvieron que irse a Medellín. A Albeiro lo encontraron muerto el 15 de noviembre con granadas, metralla, pólvora, cartuchos, un fusil AK47, carpas y un radio de comunicaciones y la Fiscalía abrió una investigación que llegó a la justicia penal militar. Pero no se notificó a nadie.

Solo hasta 2020 cuando la JEP estuvo en Dabeiba por segunda vez, Efrén se acercó al puesto de Medicina Legal para una toma de ADN y así se confirmó que se trataba de su hermano. El cuerpo de Albeiro fue encontrado en el cementerio de Dabeiba, junto con el de otros 70 personas que podrían ser ‘falsos positivos’.

Hasta ahora no había evidencia de quién habría sido el o los responsables de la muerte de Úsuga, pero esta semana, según Caracol Radio, un suboficial del Ejército y que actualmente comparece ante la JEP, confesó que él ordenó la muerte del joven y sus vecinos ese día. El medio habló con su familia que les confirmó que el hombre les había confesado el atroz crimen y que a pesar de no ser el autor material, sí dio la orden.

“Nos pidió disculpas, pero uno en ese momento le da mucha tristeza que un militar le dice de frente ‘yo sí lo hice’”, y dijeron que ahora descansan un poco, porque ya se sabe la verdad. El objetivo de su familia es limpiar el nombre de Albeiro que ahora pasa de ser señalado como guerrillero, a una de las 6.402 víctimas que el Ejército asesinó y pasó como bajas en combate, según la JEP.

Son cerca de 20 funcionarios de diferentes especialidades los que adelantan, hasta este sábado 13 de marzo, la cuarta jornada de exhumación en el cementerio Las Mercedes del municipio de Dabeiba, al occidente antioqueño.

De acuerdo con un comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz, esta retoma de exhumaciones es la continuidad de la contrastación de los aportes a la verdad plena que 18 miembros de la fuerza pública, de distinto rango, han entregado a la JEP sobre hechos conocidos como ‘falsos positivos’ en Dabeiba (Antioquia) y que la jurisdicción investiga dentro del Caso 03.

El magistrado, Alejandro Ramelli, encargado de dirigir este procedimiento, y quien instaló la diligencia, ordenó a los investigadores judiciales entregar los restos que sean encontrados a Medicina Legal para su análisis y custodia, y para que sean identificados y entregados posteriormente a los familiares.

