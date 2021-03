Estos son los dos municipios de Colombia que aún no han sido contagiados por covid-19

Colombia tiene 32 departamentos, un distrito capital, y 1.123 municipios, de los que solo dos se encuentran libres de covid-19 luego de un año de la presencia del virus.

Son San Juanito y Campohermoso, ubicados en los departamentos de Meta y Boyacá, respectivamente, a cinco horas de distancia por carretera desde Bogotá.

El dato lo proporcionó el diario El Tiempo, que produjo una investigación en el marco del impacto que el virus tiene en la denominada ‘Colombia Profunda’, aquellos municipios de difícil acceso en los que el Plan Nacional de Vacunación debe garantizar la cobertura a los 50 millones de colombianos.

Es significativo que estos municipios no sean de difícil acceso, como Medio Atrato y Sipí, en el departamento del Chocó, que fueron territorios libres de covid-19 hasta el mes de enero, cuando reportaron uno y cuatro casos, respectivamente, según reportes de la gobernación.

Aunque estos dos municipios ya no cuentan con casos activos, la sombra del covid-19 se extendió a lugares que carecen de vías que los conecten a capitales o que cuentan con una población en movimiento, retando las órdenes de restricción a la movilidad.

Lo contrario de un municipio como San Juanito, en el Departamento del Meta, localizado sobre la cordillera oriental, al noroeste de Villavicencio, con atractivos turísticos como el Cañón del río Guatiquía y con una característica única: es uno de los pocos municipios del Meta con clima frío.

En declaraciones recogidas por El Tiempo, el Alcalde de San Juanito, Néstor Darío Díaz, explicó las claves por las que su municipio sea un territorio libre de covid-19.

“Hemos sido muy herméticos en los temas de reuniones, encuentros, cultura también. Lo demás han sido campañas con la comunidad. No es un trabajo fácil porque hay mucha gente que igual tiende a no acatar, a no ponerse el tapabocas, a no acatar las medidas”.