“Se llamará Candela”: Angélica Blandón respondió a quienes criticaron el nombre que le pondrá a su nueva hija

Después de revelar el nombre de su segunda hija, la actriz Angélica Blandón ha recibido mensajes de personas que se han atrevido a criticarla y a expresar su opinión por la forma en la que se llamará la menor. Ella decidió ponerle alto a la situación con una contundente respuesta a los ‘haters’ de sus redes.

Candela, como será el nombre de su retoño, lleva 32 semanas en el vientre y nacerá dentro de poco más de un mes. Aunque Blandón no solía compartir su vida personal, en los últimos meses del embarazo ha decidido contar a sus seguidores cómo lleva la “dulce espera”.

Sin embargo, esa relación con sus seguidores la ha llevado a que algunos opinen sobre sus decisiones, como el nombre que llevará su hija menor. “Será Candela” fue el mensaje que compartió Blandón en sus redes sociales junto a una fotografía de ella en una piscina.

Para acallar a los críticos y continuar compartiendo el proceso de gestación, Angélica Blandón le envió un mensaje a aquellas personas que expresan su opinión sobre el nombre de la menor en redes sociales.

“A mí siempre me ha parecido que si uno no tiene nada bueno que decir o algo que aportar, mejor quedarse callado. Quiero decirles que a mí poco me importa mi opinión, imagínense lo que me importa la opinión de otras personas. Pero además, con respecto a la gente que me está escribiendo que no le gusta el nombre de mi nueva hija, quiero decirles que la hija es mía, ustedes no la van ni a conocer, así que relájense”, dijo la actriz por medio de una historia de su cuenta de Instagram.

“Por otro lado, ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre que le gusta a todo el mundo? Uno no puede tener a todo el mundo contento. Se imaginan uno, no sé si ustedes lo hacen, haciendo algo para que todo el mundo esté contento, pues la infelicidad es toda”, puntualizó la actriz.

Después de esa reacción, algunas personas le confesaron su gusto por el nombre ‘Candela’ y la felicitaron por no prestarle atención a las críticas. “No me preocupo, por lo general hago caso omiso. Pero a veces considero también que la gente requiere una respuesta. Pues no se puede ir por ahí votando odio, algo puede no gustarte y eso es normal. A mí no me gustan muchas cosas, pero no me lo están preguntando”, señaló.

Blandón se ha mostrado dichosa disfrutando de su segundo embarazo, tal como se ha podido evidenciar en sus publicaciones en redes sociales donde presume como crece su barriga.

La actriz de 37 años es muy recordada en el país por su papel de Brenda en la telenovela Las Muñecas de la Mafia y de Reina en la película Paraíso Travel. Blandón siempre se ha caracterizado por mostrar su belleza de manera sencilla y modesta, incluso en las competitivas redes sociales donde muchas abusan de la edición.

Por otro lado, la actriz se acercó recientemente a sus seguidores a través de la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram y compartió detalles de su vida, que hasta el momento, eran desconocidos para muchos.

Por petición de un seguidor, la pereirana se refirió a la ansiedad y a las experiencias que ha tenido con este problema de salud mental, que es más común de lo que parece.

La artista aclaró que sí ha padecido este trastorno y para controlarlo pone en práctica métodos muy sencillos. “No he tenido episodios clínicos, hay algunos muy severos pero me ha servido mirar el cielo o una pared de color claro y allí visualizar letra por letra palabras que me generen serenidad como control, tranquilidad, armonía, esto acompañado de respiración”, respondió en una de sus historias.

La actriz no solo es halagada en redes sociales por su talento para la interpretación de personajes sino también por su buena vibra, pues la mayoría de veces en sus publicaciones suele enviar mensajes positivos, que inspiran a ver la vida y las situaciones que esta trae consigo, de una forma diferente.