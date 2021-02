“Si la gorda Fabiola sigue enferma, la voy a sacar del programa”, humorista ‘Alerta’ expone acoso laboral en Sábados Felices

Juan Ricardo Lozano, 'Alerta', humorista colombiano. Foto: Colprensa.

Tras casi tres décadas de pertenecer al programa ‘Sábados Felices’, uno de los espacios televisivos más recordados de la televisión colombiana, el humorista Juan Ricardo Lozano, más conocido en la farándula nacional como ‘Alerta’ o ‘Cuentahuesos’ hizo duras críticas y reveló detalles inéditos del programa que lo catapultó en el humor del país.

En diálogo con el portal Las 2 Orillas, Alerta recordó que entró a Sábados Felices, de Caracol Televisión, cuando tenía 24 años, en 1991. Allí, bajo la dirección de Alfonso Lizarazo, el programa humorístico pasaba por su mejor momento y así permaneció por varios años; sin embargo, en la actualidad, el rating del espacio televisivo ha disminuido significativamente.

Juan Ricardo Lozano, 'Alerta', humorista colombiano. Foto: Colprensa.

Una de las revelaciones sobre Sábados Felices que más estupor generó en la opinión pública, fue sobre el número de horas que tuvieron que laborar Alerta y sus compañeros ‘Polilla’, la ‘gorda Fabiola’, ‘Mandíbula’ y otros comediantes recordados del programa. El comediante le dijo a Las 2 Orillas que, incluso, hubo épocas en las que tuvo que trabajar hasta 18 horas diarias, con el fin de lograr 8 programas.

“De eso logramos pasar a cuatro programas en un día”, expresó el Cuentahuesos, en su diálogo con el medio digital. La decadencia de público de Sábados Felices ha sido documentada por Rating Colombia, donde se evidencia que otros programas, como el Factor X, del Canal RCN, les están ganando en audiencia. En la última emisión del show de humor colombiano, Sábados Felices tuvo un ‘rating’ de 4,7, mientras que el Factor X obtuvo 5,2.

Al ver los resultados del programa, con tristeza, Alerta le dijo a Las 2 Orillas que lamenta que el programa pase por un momento tan difícil después de ser uno de los más vistos en Colombia. Sin embargo, recordó duros momentos que sus colegas “extras” tuvieron que pasar en Sábados Felices. Ricardo, que ahora hace parte de la Luciérnaga de Caracol Radio, mencionó, en su diálogo con el medio, que un día a una actriz “la expulsaron” del comedor de artistas y dio a entender que a los humoristas que no tenían ‘renombre’, los trataban como “vacas, como burros, en el piso”.

Juan Ricardo Lozano aseguró que esas situaciones de acoso laboral lo motivaron para salir de Sábados Felices en el 2018. Dice que siempre quiso denunciar los atropellos de los que los humoristas eran víctimas, pero que su jefe en ese momento, el periodista Juan Ignacio Velásquez, no permitía que se dejara en evidencia algunas de las situaciones que se vivían en el programa humorístico, con horario estelar los fines de semana.

“Yo pienso que Juan Ignacio Velázquez nos sacó porque yo era el rebelde, hablando alguna vez con Vicky Dávila, yo le decía: ‘Vicky, será que está mal lo que hicimos nosotros’, ella en su cuento, y yo en el mío, de denunciar, de pelear, de buscar porque la gente esté bien y ella me dijo que no, que nuestra labor es denunciar bajo el riesgo que haya que correr”, Juan Lozano en Las 2 Orillas.

“Entraron nuevos ejecutivos y le han dado un giro que no corresponde a la linealidad que traía el canal”, expresó el ‘cuentahuesos’, quien, además, dijo que no volvió a entablar lazos con los directivos de Caracol Televisión y mencionó que el programa está con tan baja audiencia debido a “la mala administración” porque no priorizan a los comediantes, sino a los ejecutivos.

En otros apartes de su entrevista, Alerta recordó a Álvaro Lemmon, más recordado como ‘el hombre caimán’, y a Hugo Patiño, quienes, según el humorista entrevistado, le dieron rating al programa, pero que ahora debido a su salida nadie ve ese programa.

“Están manejando las riendas de un programa que está totalmente destruido y acabado. Y no lo digo yo, lo dice el ‘rating’”, Juan Ricardo Lozano en Las 2 Orillas.

Cuando se refirió a sus colegas en el humor, recordó que Sábados Felices iba a sacar a la ‘Gorda Fabiola’ cuando estuvo enferma y que a él lo iban a despedir del canal por decir la verdad. Pero que ella no denunció porque es de un carácter diferente al de él.