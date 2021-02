Cancillería anunció que España inició el procedimiento de extradición de alías ‘Zarco’

Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’/Policía Nacional

El 23 de febrero, en el posicionamiento del nuevo embajador en España, Luis Guillermo Plata, exministro de Comercio y exgerente para la atención de la pandemia, el presidente Iván Duque solicitó al diplomático que gestionará la pronta extradición a Colombia de Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, exmiembro del Ejército de Liberación Nacional (ELN ) investigado por reclutar a jóvenes que luego serían presentados como falsos positivos para el Ejército.

“Nos une con el Reino de España la lucha contra el crimen transnacional. Yo espero que una de sus primeras tareas sea lograr rápidamente la extradición del delincuente alias ‘El Zarco’ para que venga a responder ante las autoridades colombianas. La paz con legalidad en estos casi tres años de Gobierno ha tenido aceleración y resultados efectivos. Este Gobierno no hace política con la paz”, manifestó el presidente Duque y posteriormente lo ratifico en su cuenta de twitter.

Hoy posesionamos al dr. Luis Guillermo Plata como nuevo Embajador de Colombia en España. Le encomendamos, entre otras tareas, trabajar para fortalecer las relaciones culturales y comerciales, y atraer más inversión en sectores como el turismo, las TIC y energías renovables. pic.twitter.com/vVuK0HbzOu — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 23, 2021

Hoy, dos días después de la solicitud del presidente Alejandra Valencia Gartner, directora de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Cancillería informó sobre la activación del proceso de extradición de alias de ‘El Zarco’.

La Cancillería informó que el juzgado central de instrucción Cuarto de la Audiencia Nacional de España inició el procedimiento de extradición “número 4- 2021 y en virtud del mismo ha decretado la prisión provisional del reclamado situación en la que se encuentra desde su detención el pasado 13 de febrero 2021, lo anterior para su conocimiento y tienes fines pertinentes”.

Alias ‘El Zarco’ tenía como principal escenario de operación los municipios de Coyaima y el Guamo, y la vereda Potrerito, de Ibagué, en el Tolima.

Según la Fiscalía, convencía a algunos hombres de viajar a ciertas ciudades del país, bajo el pretexto de trabajar en fincas. Ahí mataba a sus víctimas y les ponía trajes camuflados y botas para hacerlos pasar como guerrilleros abatidos en combate. y confirmada por Rafael Ricardo Rincón Quitora, uno de los soldados vinculados en los falsos positivos, a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Castro, está relacionado con el presunto asesinato de 14 personas en el año 2008, en el departamento del Tolima. También se le señala de estar involucrado en el homicidio de tres personas del corregimiento Villa Carmelo de Cali, en el año 2007.

Por ello, en Colombia, el ‘Zarco’ tiene orden de captura por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

Proceso de extradición

El traslado de ‘El Zarco’ a Colombia es una acción que está pendiente por ejecutar desde el 25 de noviembre de 2018, cuando fue detenido en España. Han pasado más de dos años y el proceso se ha dilatado a causa de varios trámites diplomáticos y judiciales dictados por ambos países.

Para poder ser extraditado, ‘El Zarco’ debía estar a disposición de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de España, pero esto solo ocurrió el 22 de enero del año pasado, cuando al criminal se le negó una solicitud de asilo que había tramitado ante el país europeo.

Después de esto se formalizó la extradición, que debía darse el 29 de octubre. En ese momento se decretó un término de 15 días para su traslado al país, pero nada se concretó. Según la canciller Claudia Blum, el proceso debía hacerse directamente entre las oficinas de la Interpol de Colombia y de España, prescindiendo del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero todo indica que el país europeo no recibió las comunicaciones.

Ya que no hubo constancia de que las autoridades colombianas pidieron en extradición a ‘El Zarco’, el criminal fue puesto en libertad provisional el pasado 30 de diciembre, con la única condición de que permaneciera en el país ibérico.

‘El Zarco’, al no ser extraditado a Colombia, fue dejado en libertad, “en aplicación del artículo 19.3 de la L.E.P. y no habiendo sido recibida la persona reclamada por las Autoridades de Colombia, no obstante el tiempo transcurrido desde que se puso a su disposición (enero 2020), procede acordar la libertad provisional de la misma con la sola obligación de designar domicilio en España”, manifestó el gobierno español en su momento.

A partir de esta comunicación, el Gobierno colombiano volvió a establecer comunicaciones con el país ibérico para solicitar nuevamente la extradición del criminal. Después de esta acción, ‘El Zarco’ fue recapturado el 13 de febrero.

“Nuestra Policía Nacional fortaleció la comunicación con todo el equipo judicial y policivo de España y hoy se nos ha confirmado la recaptura del bandido este conocido como alias El Zarco para que sea extraditado a nuestro país a la mayor brevedad”, confirmó Duque en esa oportunidad.

LEA TAMBIÉN

Envían a la cárcel a un ladrón acusado de matar a su cómplice por la repartición del botín