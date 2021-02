Controversia en Facatativá porque fue el mismo alcalde quien puso la primera vacuna contra el covid-19

Alcaldía de Facatativá

La llegada de la vacuna contra el covid-19 a Colombia dejó a muchos mandatarios mal parqueados por su afán de relucir en la puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación en sus regiones. Con fotos, videos y caravanas varios alcaldes y gobernadores iniciaron este proceso fundamental para la salud pública, pero el alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana, dio un paso más allá.

Este jueves 18 de febrero, empezó la vacunación en varios municipios de Cundinamarca, entre ellos, Facatativá. Allí asistió el ministro de Defensa, Diego Molano y por supuesto, las autoridades del municipio. La primera dosis la recibió Laura Catalina Velandia, médica intensivista del Hospital San Rafael de Facatativá.

Como anunció el Ministerio de Salud, médicos, enfermeras, odontólogos, bacteriólogos, auxiliares o técnicos en enfermería y en salud pública debieron acceder al curso de capacitación sobre “Manejo de la Vacunación contra el covid-19 en Colombia”, para ser vacunadores en estas jornadas masivas, que se adelantan conforme llegan las dosis del biológico al país.

“Alcalde Guillermo Aldana Dimas inició proceso de vacunación contra el COVID-19, al aplicar la primera dosis a Laura Catalina Velandia, médica intensivista del Hospital San Rafael de Facatativá”, informó la alcaldía.

Si bien el alcalde Aldana es cirujano, se capacitó para vacunar y tenía autorización de la Gobernación de Cundinamarca, muchos calificaron el gesto como un show político.

Este es el momento en el que el alcalde vacuna a la médica Laura Catalina Velandia:

Blu Radio

“Zapatero a sus zapatos”, le dijeron en redes sociales. A lo que el alcalde Guillermo Aldana contestó: “No fue con un fin politiquero ni nada. Consulté con la Gobernación de Cundinamarca y me autorizaron por ser médico. No me parece que tenga contrasentido porque es mi profesión”. “Están equivocados si piensan que esto es para buscar votos”, insistió el mandatario en diálogo con Blu Radio.

Vacunación en Cundinamarca

Por ahora, el departamento recibió 1.770 de la primera distribución y tienen la meta de aplicarlas hasta mañana, 19 de febrero, a las 5:00 de la tarde. “Que sea el momento para agradecerle al departamento por el apoyo brindado al Gobierno Nacional. Gobernador, usted siempre ha estado pendiente, en primera línea, preocupado por su gente”, manifestó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

Por otra parte, el jefe de la cartera de salud recordó que el esfuerzo para encarar la pandemia ha sido enorme y que seguramente en la historia quedarán escritas las anécdotas de todo este trabajo hasta llegar a obtener las vacunas. Sin embargo, la tarea no se queda ahí, pues desde ayer el país empezó a enfrentar el desafío de aplicar las vacunas contra el covid-19.

Frente a esto, Ruiz Gómez manifestó que “de aquí en adelante nos queda una maratón para poder contar con la inmunidad de rebaño” y además, estar listos para superar posibles contingencias que se puedan registrar en este camino. “Evidentemente siempre habrá dificultades, pero con el portafolio de vacunas que tenemos esperamos contar con diversidad de vacunas para la población”, destacó el ministro, quien también señaló que otros retos están en el óptimo funcionamiento del sistema de salud, la respuesta que debe dar toda la red de servicios, generar una curva acelerada de aprendizaje y generar confianza en la ciudadanía.

Además, advirtió el ministro, “tenemos un objetivo de vacunar 200 mil personas diarias cuando estemos en la fase dos vacunando a la población menor de 59 años, con 17 millones de personas”.

Le puede interesar:

Show político en Sincelejo: video muestra la manipulación que tuvo una caja con dosis de la vacuna para grabarse y tomarse fotos

MinDefensa de Venezuela aseguró que Colombia se convirtió en un “permanente centro de conspiración” contra el régime