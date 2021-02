Habrá octogonal de fútbol femenino, previo al inicio de la quinta edición del torneo profesional en Colombia

En la imagen, el ministro del Deporte de Colombia, Ernesto Lucena. EFE/Carlos Ortega/Archivo

La quinta edición de la Liga Femenina en Colombia ha sido golpeada por los dirigentes de la Dimayor, quienes informaron, a inicios de febrero, que tienen presupuestado que el torneo dure menos de dos meses, entre el 18 de julio y los primeros días de septiembre.

La corta duración que está contemplada, inicialmente, no fue la única demostración de la falta de apoyo, también se conoció, la semana pasada, que la entidad solo usó $900 millones de pesos de los 1.500 que destinó el Ministerio del Deporte, para el campeonato de 2020, como quedó registrado en el documento que compartió Ernesto Lucena.

El ministro del deporte es una de las personas que ha delineado estrategias para apoyar a las futbolistas del país, trabajando en alternativas que permitan que tengan mayor competencia y reciban los beneficios propios de una liga profesional. Una de las alternativas que ha promovido el funcionario es la de realizar un octogonal y, en las últimas horas, se conoció que el evento será una realidad y ya está trabajando para definir las fechas del evento.

“Con las jugadoras llegamos a un consenso y decidimos que el octogonal se hará después de la Copa Libertadores Femenina, torneo en el que estarán Independiente Santa Fe y América. Aún no tenemos definidos los equipos que participarán y, seguramente, la sede será Medellín. Esto con el objetivo de sacar adelante el proceso del fútbol femenino, en 2021 ”, dijo Lucena, en declaraciones recopiladas por el periodista Stiven Cardona, a través de Twitter.

El ministro se refirió al tema de la Liga Femenina, en la edición del programa La Titular, de ayer, miércoles, y ratificó su compromiso con las deportistas. “Voy con el mismo apoyo, estamos mirando si son 1400 o 1500 millones de pesos, pero necesito ver que, este año, se use bien esta cifra, porque no pueden estar devolviendo recursos. De eso no se trata, hay otras disciplinas en la rama femenina que también necesitan ese dinero y podríamos ayudarles. Eso no es lo que quiero y seguiré trabajando con la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor” , apuntó.

El Ministerio del Deporte no ha sido la única entidad que ha demostrado su respaldo a las jugadoras, lo mismo ha hecho el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), con Blanca Durán a la cabeza. Delgados de la entidad sostuvieron una reunión, la semana anterior, con dirigentes del balompié nacional y las protagonistas dentro del campo, y establecieron cuatro pilares sobre los que trabajarán para sacar adelante el proyecto del fútbol femenino: hacer una liga más larga, darle la posibilidad a las deportistas de que puedan entrenar por fuera del club, buscar nuevos patrocinadores y crear espacios de formación sobre temas de género.

