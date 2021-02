La desconcertante llamada de un testigo a la línea 123 que corroboraría que Ana María Castro fue víctima de un feminicidio

Ana María habría sido arrojada del vehículo la madrugada del 5 de marzo.

El 4 de marzo de 2020, Ana María Castro, de 21 años de edad, falleció luego de salir con tres amigos de Cantina Bar, un establecimiento nocturno en el norte de Bogotá. Hoy, casi un año después, se conoció una prueba más que constataría que la joven fue víctima de feminicidio, por el que uno de los implicados ya está tras las rejas. Se trata de la llamada de un testigo a la línea de emergencias 123.

Las investigaciones y los videos publicados por la Fiscalía, hallados en el bar donde permaneció Ana María Castro junto a Mateo Reyes, Julián Ortegón y Paul Naranjo minutos antes de su muerte, ofrecen evidencia del momento en el que la joven sale del establecimiento en compañía de los tres hombres, quienes la impulsan a que siga caminando, a pesar de su estado de alicoramiento.

También se ve cómo un hombre incita a Castro a subirse a la camioneta y luego de que logra su cometido, le indica que no se baje, atraviesa su cuerpo en la puerta y solo la cierra hasta que el vehículo arranca. El carro lo conducía Paul, en el asiento de copiloto iba Julián, y atrás estaban Mateo y Ana María, quien fue hallada tendida sobre la vía y con heridas que le ocasionaron la muerte.

Momentos en los que Ana María Castro aborda la camioneta de Paul Naranjo.

Pues bien, el audio de la llamada a la línea de emergencias, que hoy está en manos de la Fiscalía, comprobaría que fue arrojada desde el auto por sus amigos, desmintiendo las versiones de los involucrados, todas distintas y que al parecer ocultan lo que en realidad pasó. Alejandro vega, quien llamó se comunicó con la Línea 123, además de lo descrito a continuación, aseguró: “botaron a una chica como si fuera un muñeco de trapo”.

Aquí, la conversación durante la llamada

Línea123. Línea 123 Bogotá, ¿cuál es su emergencia?

Testigo. Buenas noches. Sobre la 80 llegando antes del puente a la Boyacá lanzaron a una chica de un carro y está botando mucha sangre. Está ahí acostada. Hay un muchacho hablando incoherencias y está tratando de ayudarla.

Testigo. Vi que el carro salió a toda, botaron la vieja, un man, un man.

Línea123. Me dice que de un carro botaron a una mujer y está herida sangrando, no me vaya a colgar.

Línea123. ¿Ella esta inconsciente?

Testigo. Yo la vi con ese chorrero de sangre. Pues yo la vi medio moverse. Creo que estaba medio agonizando.

Las versiones sobre el caso

El pasado 27 de enero, la Fiscalía imputó a Julián Ortegón por feminicidio agravado y, pese a que no aceptó el cargo, la jueza de Control de Garantías que lleva el caso ordenó la medida se aseguramiento carcelario. Aunque la defensa del coautor del crimen apeló el falló y solicitó que el juez de segunda instancia revoque le decisión.

Durante la audiencia, la defensa de Ortegón planteó que la muerte de Ana María Castro pudo ser producto de un accidente. Rafael Antonio Gómez Verdugo, el apoderado de quien hoy está recluido, solicitó contemplar la posibilidad de que la víctima estuviera muy pegada a la puerta del vehículo y, en el momento en que el carro arrancó, se hubiera caído.

El planteamiento de Gómez, sin embargo, nada tiene que ver con las versiones conocidas, incluso con lo dicho inicialmente por su defendido. Junto con Paul Naranjo, Julián Ortegón había asegurado que tras salir del establecimiento nocturno bajaron a Ana María y Mateo del carro, pues se estaban besando. Pero Mateo Reyes afirmó que fue él a quien bajaron del auto, y que Paul y Julián Ortegón continuaron su camino con la víctima.

La teoría de la Fiscalía, que dista de lo testificado por Naranjo y Ortegón, apunta a que Ana María Castro fue lanzada del carro violentamente. Y los antecedentes de Julián Ortegón para nada lo ayudan: tiene historial en casos de violencia intrafamiliar que dejaron como víctimas otras mujeres.

Pieza fundamental en este rompecabezas será la entrega de Paul Naranjo, prófugo de la justicia, quien, de acuerdo con su defensa, se dará el martes 9 de febrero. “Soy el abogado de Paul Naranjo. Me contactó mediante un poder como su abogado contractual. Este señor va a responder por sus actos ante la justicia. Se va a entregar el día martes”, fueron las palabras del apoderado de Naranjo, Jhon Cadena.

La entrega, que estaba programada para el viernes, no se pudo ejecutar debido a que aún estaba reuniendo algunos elementos para la audiencia, según cadena

