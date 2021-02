Invima advierte que estos productos para adelgazar podrían afectar severamente su salud

26/03/2020 Fármacos, pastillas ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA SALUD JUNTA DE ANDALUCÍA

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) sigue investigando productos que podrían atentar contra la salud de los colombianos. Este 3 de febrero, la entidad emitió una alerta sanitaria en la que advierte sobre los riesgos de consumir los medicamentos “Burn 7” y “Li Da Daidaihua Plus”, cápsulas que supuestamente sirven para adelgazar.

“Advertimos a la ciudadanía sobre la comercialización fraudulenta de los siguientes productos promocionados presuntamente para bajar de peso: Burn 7 y Li Da Daidaihua Plus. Estos no cuentan con registro sanitario Invima y por lo tanto su comercialización en Colombia es ilegal”, aseguró la entidad.

El Invima explicó que, al catalogar los productos como ilegales o fraudulentos, se implica que estos no cumplen con criterios de calidad, seguridad y eficacia. Además, en este caso en particular, en el empaque del producto no se declara que contiene fenolftaleína, un compuesto químico que representa un riesgo para la salud de quienes lo consumen.

Expertos explican que, el compuesto mencionado es usado en adelgazantes porque funciona como un laxante catártico e irritante, es decir, que incentiva la evacuación de toxinas de forma líquida de manera descontrolada. Laboratorios en el mundo señalan que la fenolftaleína puede generar disfunción renal, tumores, linfomas, incluso cáncer, en las personas que lo consumen.

Por el riesgo que representa para la salud, el Invima recomienda no comercializar y/o consumir las capsulas de “Burn 7” y “Li Da Daidaihua Plus”, o cualquier otro producto que prometa adelgazar y contenga fenolftaleína. En la alerta emitida, la entidad entregó medidas para evitar afectaciones a la comunidad:

1. Abstenerse de adquirir los productos mencionados u otros con las características previamente descritas.

2. No comprar medicamentos o suplementos dietarios que no tengan registro sanitario vigente.

3. En caso de estar consumiendo alguno de estos productos, debe suspender de inmediato su uso y reportar efectos adversos que haya generado en su cuerpo.

4. Informar al Invima o entes de salud territoriales en qué lugares o quienes y por cual medio están distribuyendo y comercializando estos productos.

Así mismo, la entidad invitó a los gobiernos y secretarías de Salud de todo el país a adelantar inspecciones en establecimientos donde potencialmente se puedan comercializar estos productos. También reiteró la importancia de realizar pedagogía acerca de la información, para evitar poner en riesgo a las personas por falta de información.

Es importante recordar que, en noviembre del año pasado, el Invima también emitió una alerta sanitaria por otros productos adelgazantes ilegales que se comercializan en el país. Se trata de “The Original 3 Bullets capsules” y “V-MAX Herbal Tablets y Red-E”. La gravedad de consumirlos radica en que contienen sustancias no declaradas como Sildenafil y Yohimbina.

Vigilancia del Invima en tiempos de covid

Los productos adelgazantes con compuestos peligrosos no son la única preocupación del Invima. Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, la entidad alertó sobre el consumo de varios productos que en internet han sido presentados como milagrosos porque curan o previenen el virus, pero esta información no ha sido avalada científicamente y dichas sustancias podrían poner en riesgo la salud de las personas.

El pasado 26 de enero, después de que la modelo colombiana Natalia Paris recomendara a sus seguidores tomar dióxido de cloro, el Invima se pronunció para evitar que la población siguiera el consejo.

“Reiteramos nuestra alerta sobre el dióxido de cloro, ya que este no cuenta con un registro sanitario que permita su comercialización como alternativa terapéutica para la covid-19. Su uso está probado como desinfectantes de superficies”, indicó la coordinadora del Grupo de Investigación Clínica del Invima, Sindy Paola Pulgarín, en Noticias Caracol.

Desde el Invima reiteraron que, hasta la fecha no existe ningún tratamiento o medicamento que haya demostrado ser seguro y eficaz para curar la enfermedad generada por el Sars-CoV-2.

