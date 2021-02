Fabriana Arias se metió en el top diez de los mejores atletas de la historia de los World Games

Foto: @fabrianaarias

La patinadora colombiana Fabriana Arias se metió en el top diez de las votaciones al mejor atleta de la historia de los World Games, que reúne a las disciplinas que no forman parte del programa de los Juegos Olímpicos. En las últimas horas, se dieron a conocer los resultados definitivos y la antioqueña cosechó 65.622 votos, crédito suficiente para quedarse con el séptimo lugar y con el título de ser la representante más destacada de América. La corona se la llevó la malaya Nicol David, practicante de squash, quien tuvo el apoyo de 318.943 aficionados.

“Es muy importante para mi carrera deportiva, y no solo para mí, también para el deporte colombiano. Ser la mejor de América, y la única representante del país, representa un orgullo inmenso. Me llena de mucha felicidad saber que lo que estamos haciendo en el deporte colombiano va por buen camino” , expresó Arias, en declaraciones consignadas por la Federación Colombiana de Patinaje.

Su felicidad fue compartida por el técnico de la selección nacional, Elías del Valle, quien destacó la labor de la antioqueña y subrayó la importancia que tiene el reconocimiento que recibió.

“Esto es grande para el país, especial. Fabriana es, hoy en día, la representante número uno que tiene el patinaje mundial. La verdad me llena de alegría y creo que potencia mucho nuestros resultados, el trabajo que hacemos los entrenadores. Así tendremos más garantías, al saber que los grandes atletas sacan la cara por nuestro país” , le confesó a Fedepatín, una vez se conocieron los resultados de las votaciones.

La hoja de vida de Fabriana Arias exhibe las 15 coronas como campeona mundial, donde sacó lo mejor de su repertorio sobre ruedas. Su año más especial fue 2017, cuando figuró en los Juegos Mundiales que se celebraron en Wroclaw, Polonia y se quedó con tres medallas de oro y dos más de plata.

Su carrera no solo ha estado acompañada por los triunfos, también ha sido una lucha para que el patinaje tenga un lugar en la agenda informativa de Colombia y que los medios destaquen los logros de los representantes de la disciplina, como lo hacen con otros deportes.

“De las tres noticias en el día, la mayoría son de fútbol. En cambio, de patinaje solo hablan dos veces al año. Deben entender que somos el deporte con más campeones mundiales en Colombia. Es algo increíble pero la gente no lo entiende, no lo dimensiona. Los periodistas y el mismo público no nos da la importancia que necesitamos” , aseveró Arias en entrevista con Publimetro, en 2019.

Dos años después, mantiene la determinación de seguir triunfando y quiere volver a hacerlo en sus próximas competencias. Uno de sus mayores retos lo tendrá en 2022, cuando afronte los World Games, entre el 7 y el 17 de julio, en Birmingham, Estados Unidos, si la pandemia lo permite.

