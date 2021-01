“Me quitó el amor por el fútbol”: Fabián Vargas estalla por el trato de ‘Pecoso’ Castro y critica el método de Jorge Luis Pinto

Colprensa

El exjugador del Boca Juniors, Fabián Vargas, se despachó en una entrevista de ESPN contra Fernando ‘Pecoso’ Castro, cuando coincidieron en el América de Cali mientras era director técnico del equipo. En la charla que sostuvo en el programa, Vargas dijo que llegó a sentir que no quería jugar más fútbol y que el ‘Pecoso’ le llegó a quitar la pasión.

“No quiero volver, no quiero entrenar, no le quiero ver la cara más a este señor. Me quito el amor por el fútbol, o sea, te lleva a ese nivel de desespero que dices “no quiero más”, dijo al programa. Agregó que esto lo llegó a hablar con varios compañeros que compartían el mismo sentimiento. Incluso, el exjugador de la Selección dijo que les pidió a los directivos que hicieran algo con él porque no quería seguir bajo el direccionamiento del Pecoso.

“Ustedes me venden, me regalan, me prestan o yo me devuelvo para mi casa a estudiar porque yo hago esto no por plata, lo hago porque amo el fútbol, porque es mi pasión y me la están quitando y no me lo voy a permitir” , aseveró. Después de esto, el bogotano se fue a jugar al Boca Juniors, en Argentina.

Vargas incluso cuestionó el desempeño de Jorge Luis Pinto y el Pecoso como directores técnicos. “Es muy poco lo que han ganado en mucho tiempo. Son técnicos que los jugadores se los aguantan seis meses porque les toca; si te das cuenta no pueden hacer procesos muy largos”, sin embargo, afirmó que no tiene nada en contra de Pinto, sino que, para él, su metodología es “equivocada”, aunque le encanta lo que quiere hacer en la cancha, “un fútbol agresivo, presiones altas, intensidad en el juego, pero el manejo de grupo y la metodología de trabajo está equivocada”.

Contra Jefferson Duque

La semana pasada, el delantero del Atlético Nacional, Jefferson Duque, se mostró muy molesto ante la derrota del partido contra el Deportes Tolima, equipo al que desde el 29 de septiembre de 2019 no vencen en la cancha. El jugador dijo en una rueda de prensa que lo sucedido era una vergüenza, por lo que Fabián Vargas e Iván René Valenciano reaccionaron rechazando sus palabras en el Vbar de Caracol Radio.

Vargas señaló que lo sucedido era como tirar a los demás jugadores al frente: “Ni siquiera dio la cara porque después se paró y se fue. No recibió preguntas de los periodistas”, y expresó que piensa que se tuvo que haber dicho todo eso, pero en el vestuario. Finalmente dijo que, si fuera necesario, se iría a los golpes. “Porque es que las cosas se arreglan ahí (en el camerino). Es que es muy fácil salir y quedar bien uno y que queden mal los compañeros (...) La ropa sucia se lava en casa”, afirmó el exjugador.

Pero las declaraciones fuertes vinieron de Iván René Valenciano: “Yo, como compañero de él, es más, ni siquiera espero que termine la rueda de prensa, ahí mismo voy y lo levanto a trompadas. Ahí mismo, entre la rueda de prensa, para que respete, para que sea serio”. Agregó que, para él, a Duque se le fueron las luces y que eso no los hace quedar bien con la hinchada. Sin embargo, resaltó el trabajo que ha hecho el jugador ante el Vbar.

