“Así lo querí”: polémica por uso del error de Duque en publicidad de un reconocido restaurante

El presidente Duque en su intervención en la despedida del ministro Carlos Holmes Trujillo.

“Así lo vi. Así lo conocí. Así lo querí”.

El error de dicción del presidente Duque durante el tributo al fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo , el pasado miércoles 27 de enero se convirtió, en pocas horas, en una tendencia que suscitó toda clase de comentarios, críticas, memes, stickers y hasta anuncios publicitarios en las redes sociales.

Fue precisamente esta última jugada, hecha por la cuenta colombiana de la cadena de restaurantes KFC la que generó mayor polémica durante el día de hoy pues, terminó usando una versión modulada de las palabras del mandatario, ofrecidas en un momento de luto, sobre un fondo de imágenes de pollo apanado, precisamente para promocionar su producto.

No se necesitó mucho tiempo para que el anuncio en video, que iba acompañado con la frase “Cuando llega el pollito de #KFC a tu casa... solo puedes decir #asiloqueri”, se hiciera virtual en Twitter; e incluso menos para que se levantaran reacciones, críticas y llamados al respeto por el difícil momento que atraviesan, tanto la familia del jefe de la cartera de Defensa, como el gabinete presidencial.

“No me importa lo que digan, esto me parece muy ofensivo y cruel! Respeten un poco el duelo de las personas”, dijo la periodista Pia Wohlgemuth en la red social. “Aunque fue chistoso por un momento, ya se convierte en un irrespeto y más viniendo de una marca que no es nacional”, expresó Felipe Medina. “Aprovechar una equivocación en un momento emotivo (que pudo pasarle a cualquiera) para hacer publicidad, no es ser ‘avispado’. Así no es.”, sentenció Sofía Orozco. Incluso Vicky Dávila, de Semana, reaccionó a la publicidad pidiendo: “Respeten el duelo por favor, respeten el dolor por la muerte”.

Para otros usuarios, por su puesto, se trató simplemente de un momento cómico y hasta de una interesante y efectiva propuesta publicitaria. “Estoy viendo el trino KFC subiéndose a la ola de #asiloqueri. Creo que es un hito y va más allá de los resultados en métricas digitales. Para mí es un indicador de alerta de reputación que deberían tener en cuenta por el centro de Bogotá. No recuerdo un contenido así”, dijo una persona identificada como Andrés Segura. “Es algo gracioso, pero no es irrespetuoso ni es “ofensivo”, es creativo. Toda Colombia se lo gozo! El mismo Duque debería reírse de sí mismo, y dejarlo pasar”, agregó otra persona llamada Karen López.

La ola de comentarios, claro, obligó a que la cuenta colombiana del restaurante eliminara el video antes de que el tema pasara a mayores. No obstante, logró obtener unos 3.800 ‘me gusta’ y al menos 1.500 compartidos antes de desaparecer de Twitter. Cabe agregar que ni Presidencia de la República, ni la cadena norteamericana se han pronunciado en ningún sentido sobre el curioso incidente.

Quienes sí lo hicieron fueron los encargados de las redes sociales de la Real Academia Española, RAE, que ante la pregunta de una usuaria de la misma red sobre la conjugación del verbo ‘querer’, respondieron que el error del presidente Duque —que le puede pasar a cualquiera— es justamente eso y nada más.

“ El pretérito perfecto simple de indicativo del verbo «querer» es irregular: «quise, quisiste, quiso...» . Por tanto, la forma correcta de la primera persona del singular es «quise», no *«querí»: «Así lo quise»”, fue la respuesta de la institución que vela por el correcto uso del idioma español.

Lee también: Comunidades embera del occidente antioqueño están confinadas a causa de combates entre grupos ilegales