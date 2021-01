Ya vacunado, Fernando Gaviria habló de su experiencia con el covid-19 y de su apuesta para el Giro 2021

El colombiano se quedó con la maglia Ciclamino en el 2017, año en que consiguió cuatro victorias de etapa en el Giro de Italia. (AFP)

El 2020 fue un año de sinsabores para Fernando Gaviria, el ciclista antioqueño que junto con Nairo Quintana le ha dado más victorias de etapa en carreras World Tour al país. Su imponente comienzo de temporada, al ganar tres veces en la Vuelta San Juan, nada tuvo que ver con su participación en el Giro de Italia, donde pasó sin pena ni gloria. Y el covid-19, que ha puesto en vilo al planeta entero, lo dejó en jaque en dos ocasiones en las que dio resultado positivo. Este 2021, sin embargo, el embalador colombiano se prepara para volver a sus mejores tiempos.

Desde Emiratos Árabes Unidos, donde prepara su comienzo temporada, habló de las que serán sus apuestas este año, la principal: colocarse la camiseta Ciclamino en el Giro de Italia. Así se lo confesó al periódico El Tiempo.

“Quiero volver a ganar la camiseta ciclamino, la que obtuve en el 2017, pues es uno de los máximos títulos que puedes alcanzar como embalador”, le dijo Gaviria al diario bogotano. En ese entonces, corría con el Quick-Step, obtuvo cuatro victorias de etapa en la competencia y sumó 325 puntos, superando a sprinters de trayectoria como Sam Bennett.

La primera competencia de Fernando Gaviria este 2021 será el UAE Tour, en Emiratos Árabes Unidos. Crédito: UAE Team Emirates

El hoy corredor del UAE Team Emirates también manifestó que el primer reto del año será destacar en el UAE Tour, que se desarrollará entre el 21 y 27 de febrero, al tratarse de una carrera local, clave para el equipo en el que milita. “Luego iremos a Tirreno Adriático y San Remo”, explicó.

Sobre hacer parte del equipo colombiano en el mundial de ciclismo, Fernando Gaviria manifestó que aún no lo ha considerado, puesto que ahora tiene puestos los ojos en el Giro de Italia y no “ha analizado” el calendario de esta competencia. En cuanto al Tour de Francia, en el que se convirtió el segundo colombiano en colocarse el maillot amarillo, después de Víctor Hugo Peña, dejó claro que no asistirá:

Es normal que el equipo no piense para nada en los embaladores para el Tour, porque debe defender el título con Tadej —Pogacar—

Al ser preguntado por El Tiempo acerca de las secuelas que pudo dejarle padecer coronavirus, afirmó que los resultados de los exhaustivos exámenes médicos no arrojaron nada negativo. “Del covid no me quedaron secuelas y eso fue un punto a favor” , aseguró. Pese a sufrir en carne propia las manifestaciones de este virus, Fernando Gaviria no lo utiliza como pretexto y considera que los resultados de su temporada pasada “pudieron ser mejores”.

El UAE Team Emirates, en el que milita Fernando Gaviria, fue el primer elenco de ciclismo en el mundo en ser vacunado contra el covid-19. Foto: UAE Team Emirates

El sprinter colombiano explicó contó que nunca lograron comprobar que el covid-19 incidió en su rendimiento, pero que ahora tiene más tranquilidad al haberse aplicado la vacuna. El UAE fue el primer elenco del mundo del ciclismo en adquirir la vacuna para sus competidores, entre ellos tres compatriotas de Gaviria: Cristian Muñoz, Juan Sebastián Molano y Andrés Ardila.

“Le agradezco el equipo de tenerla antes de tiempo y saber qué efectos puede traer para decirle a mi familia” , concluyó Fernando Gaviria.

También le puede interesar:

De rabona y sin ángulo: ‘Carlitos’ Bacca casi marca gol de Premio Puskas con el Villarreal

Zlatan Ibrahimović se burla de Duván Zapata en pleno partido: “he marcado más goles que los partidos que has jugado en tu carrera”