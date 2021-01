No tengo nada que ver con contratos del covid-19: Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay, excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

Este lunes, Miguel Uribe Turbay, por medio de su cuenta de Twitter, le contestó a Camilo Enciso que no tiene nada que ver con las acusaciones del director del Instituto Anticorrupción. Ayer, 18 de enero, Enciso publicó una columna en el portal Los Danieles en la que comenta que tanto Miguel Uribe Turbay como miembros de su partido, el Centro Democrático, se han visto beneficiados con dineros de contratos para la prevención del covid-19.

En dicho artículo se comenta que varios funcionarios del Centro Democrático y otros personajes, como el general en retiro Gustavo Rincón Rivera, están cotizando salarios entre siente a veinte millones de pesos con la subcuenta covid, contrato que maneja dinero para la prevención del contagio por el virus. En este acuerdo también están involucrados, según Enciso, los consorcios Pezeta Publicidad SAS y Pubblica SAS.

Con estas dos empresas, el contrato tuvo como objetivo “la producción y difusión de contenidos relacionados con la pandemia” durante septiembre del 2020 y enero del 2021. Este contrato aumentó su costo hasta dieciocho mil millones de pesos; parte de ese dinero se utilizó en un carro valla con sonido, que costó $60.000.000, y un contrato de perfioneo por $24.000.000.

Enciso aseguró que, a mediados de diciembre del año pasado, los acuerdos “supuestamente” suscritos con las dos farmacéuticas, Pfizer y Astrazeneca, que traerán las vacunas contra el covid-19 fueron anunciados por medio de un comunicado que realizó el Gobierno Nacional, en el que se dice que esos acuerdos deben ser pagados de una subcuenta covid.

También comenta Camilo Enciso que varios funcionarios que trabajaron en la campaña política de Uribe Turbay a la Alcaldía de Bogotá actualmente se encuentran ganando salarios mayores a los siete millones de pesos por medio de dichos contratos, que fueron otorgados por el presidente Iván Duque.

Unas horas después de la publicación de dicha columna, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá Miguel Uribe Turbay publicó un vídeo respondiéndole a Camilo Encisio, acusó a los funcionarios que se encuentran trabajando de la mano de Claudia López, alcaldesa de la capital, y además dijo que los periodistas no deberían trabajar para un para un mandatario o un partido político.

“No es cierto que yo esté vinculado a la Subcuenta que maneja recursos para el COVID-19, o que haya promovido la contratación de algún funcionario para ese equipo. No tengo intereses de contrato de la Subcuenta de ninguna clase”.

Uribe Turbay insinúa que esta columna está dirigida por la mandataria y por sus funcionarios. “Quiero poner como precedente que esta calumniosa columna la escribe Camilo Enciso, quien posa de independiente, pero hoy es funcionario de Claudia López. Enciso trabaja en la Veeduría Distrital con Guillermo Rivera, exministro de Santos y apoyó a Claudia López. ¿A quién le está haciendo el mandado?”.

Según Uribe de las setenta personas que trabajan en la Subcuenta Covid solo conoce a cuatro de las cinco que menciona el artículo. “En su escrito señala que cinco personas tienen una supuesta relación conmigo. Solo conozco a cuatro, es decir, solo conozco cuatro personas de setenta que están contratadas en la Subcuenta. Estas cuatro personas tienen los méritos profesionales y académicos para desempeñar esas funciones. En ningún momento se cuestionan sus capacidades y ninguno tiene antecedentes criminales. Ahora, en mi vida pública he trabajado con más de dos mil quinientas personas y en la campaña a la Alcaldía me apoyaron cientos de miles, eso implica que ninguno de ellos incluyéndome a mí, ¿tenemos el derecho a trabajar en el sector público?”.

Por otro lado, el excandidato preguntó que por qué Enciso no acusa a los funcionarios que han trabajado con Claudia López o a Carlos Galán y Holman Morris: “por cierto, por qué Enciso no hace los mismos señalamientos frente a los que han trabajado o han apoyado a Claudia López, Carlos Fernando Galán o Holman Morris. Si son tan relevantes los supuestos hallazgos, ¿por qué no hay una renuncia al respecto?”.

Y por último, hizo un llamado a los periodistas para que investiguen más y confirmen la información: “Pido respetuosamente a los periodistas responsables que antes de difundir las calumnias y mentiras de Enciso, quien apropósito, tiene mucho que explicar sobre el escándalo de Odebrecht, verifiquen la información y no le hagan eco a los intereses políticos de este sujeto.” finalizó Uribe.

Además del vídeo, Uribe subió un tuit en el que le dice bandido a Camilo Enciso: “Camilo Enciso es un bandido sinvergüenza que desde un supuesto pedestal moral y una pequeña oficina privada, lapida a quien le interesa. Es un contratista de Claudia López, que solo mira para donde le interesa. Pd. Bandido: Persona sin escrúpulos, que engaña (RAE)”.

Hoy en entrevista para Caracol Radio, Camilo Enciso aclaró que en ningún momento está acusando a Miguel Uribe de corrupto, pero sí a los funcionarios que están trabajando en la Subcuenta Covid del Centro democrático. Además, aclaró que como director del Instituto Anticorrupción él debe denunciar los malos manejos en los diferentes contratos.