‘Epa Colombia’ rompió en llanto entre su camioneta antes de mostrar la enorme casa que compró: “yo era una mujer pobre”

La controvertida celebridad digital Epa Colombia volvió a ser tendencia. Esta vez, por cuenta de una de sus historia de Instagram, donde mostró la enorme casa que compró para continuar ampliando su negocio de productos para el cabello. Mientras iba conduciendo su camioneta contó con mucha emoción sobre su nuevo logro.

La primera imagen que mostró fue un video donde de forma panorámica mostraba la casa de cuatro pisos, y frente al lugar su camioneta Mazda de color rojo. Luego, hizo un recorrido por todo la casa y mostró la forma de almacenar los productos, champús, acondicionadores, keratinas entre otros.

Cuando ya terminó de mostrar la casa y nuevamente se subió a su camioneta en medio de lágrimas comentó que se sentía muy feliz porque de niña no había tenido la posibilidad de tener nada y ahora tiene su propio negocio.

“Estoy súper feliz, no saben lo feliz que estoy… Yo era una mujer muy pobre y yo pasé por muchas dificultades, yo nunca quise tener la vida que tuve cuando era pequeña, porque no pude tener nada en mi vida, pero tú puedes nacer pobre, pero no te puedes quedar siendo pobre”, expresó la influencer.

Agregó que seguirá trabajando por sus sueños y por ayudar a otras personas.

“Estoy orgullosa de ver cómo cambia mi vida y puedo cambiarle la vida a muchísimas personas, estoy muy feliz y voy a seguir trabajando, voy a seguir siendo una mujer verraca, guerrera”, comentó Daneidy Barrera.

Finalmente, con una foto en la que se le ven los ojos aguados escribió “ahora iré a comprar unas cámaras para colocar cámaras en todo lado. Vamos a seguir trabajando”.

El negocio de Epa Colombia

La influencer, además de su nueva casa, el año pasado con la venta de keratinas como ella misma lo aseguró, logró comprar su propio apartamento y la camioneta que aparece en el video junto a la casa.

En un video que subió por redes durante 2 minutos dejó ver su apartamento y comentó, “Amigas, trabajen. No tengan miedo de ser independientes. Yo nací pobre, pero decidí no quedarme así; trabajé, luché, me esforcé para estar donde estoy y ustedes también lo van a poder lograr. No tengan miedo de seguir adelante”

Barrera es conocida por sus polémicos comentarios y videos, como cuando hizo parte de la vandalización del espacio público de Bogotá en medio de las protestas, donde a través de los video que ella compartió en redes sociales se veía las afectaciones que dejó su comportamiento. Por este motivo, tuvo que pagar una multa de 25 salarios mínimos (alrededor de 22 millones de pesos).

También, por video como el que la lanzó a la fama en el mundial del 2018. Por el cual, recibe su nombre artístico de Epa Colombia.

