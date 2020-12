“Yo juego al fútbol para ser feliz, no por obligación”: Juan Fernando Quintero

zzzzinte1River Plate's Colombian Juan Fernando Quintero celebrates after scoring against Boca Juniors during the second leg match of the all-Argentine Copa Libertadores final, at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, on December 9, 2018. (Photo by Javier SORIANO / AFP)zzzz

En entrevista con el programa ESPN F90 de Argentina, el futbolista colombiano Juan Fernando Quintero contó anécdotas de su pasado en River Plate y dijo cómo planea su futuro dentro del mundo del balompié internacional.

El último pronunciamiento de Quintero a nivel público había ocurrido a mediados de noviembre de 2020, cuando cerró todos los trámites para su partida a China y envió un sentido mensaje de agradecimiento y homenaje al club con el que ganó sus últimos cuatro títulos como deportista.

Sin embargo, el martes 29 de diciembre durante una charla exclusiva en el programa de ESPN, el mediocampista de 27 años hizo un breve resumen de cómo fue su llegada al fútbol profesional argentino y las dificultades que se le presentaron en el camino durante los dos años que estuvo en el club millonario .

El balance lo hizo después de que el exfutbolista y panelista de ESPN F90 Carlos Aimar, le preguntara qué tuvo que ver Marcelo Gallardo, y qué consejos lo mejoraron en su carrera tanto personal como profesionalmente. ‘Juanfer’ respondió con agradecimiento al entrenador argentino al que además consideró como un gran amigo suyo:

Yo recuerdo que yo llego a River y llego con un poco de peso de más. Marcelo, desde que llegué, me dijo que me debía preparar. Me preparé, todo ese año tuve la oportunidad de jugar seguido, entrando de titular y ganamos la Copa Libertadores. De enero a marzo juego titular, me lesiono, cuando estoy al año de la recuperación llega la pandemia... Cuando vuelvo a arrancar llega la oferta de China y tomo mi decisión. Lo hablamos como dos personas normales, ni siquiera como entrenador a jugador

El exjugador había sido blanco de polémica por sus decisiones, en especial la de dejar River para irse al fútbol chino. Considerando que aficionados del club y seguidores del fútbol argentino lo criticaron por irse a la Superliga China, pues argumentaban que tomaba la decisión basado en el pago.

Quintero, quien tenía todo para irse a China, se pronunció el 1 de octubre a través de Twitter respondiendo a dichas críticas y argumentando su libertad para tomar decisiones siendo feliz con ellas:

Amigos buenas noches por que hacen tanta polémica? Cada quien hace con su vida lo que quiera y más con sus decisiones, lo hago para aclarar. YO SOY FELIZ ES LO QUE IMPORTA 👍🏻 no busco aceptación soy y siempre seré YO !! Bendiciones — Juanfer Quintero (@juanferquinte10) October 2, 2020

El hecho sucedió luego de que el 30 de septiembre se venciera el plazo para fichar jugadores en el mercado internacional y Quintero no alcanzara a gestionar su visa de trabajo para ir al país asiático en ese momento.

Ante la imposibilidad de presentar la documentación, ‘Juanfer’ se quedó sin club, y sin poder jugar el resto de 2020.

El volante, con gol y participación en dos mundiales jugando en la Selección Colombia, reconoció que durante el tiempo que ha pasado desde comenzó su carrera profesional, en 2009, sacrificó mucho tiempo en familia por alcanzar el éxito deportivo, por ello contemplaría su retiro del fútbol a los 33 años :

Si Dios me da vida y permiso yo quiero terminar a los 33 años, ya hace varios años vengo planeando lo que va a ser mi ‘post fútbol’ y pues bueno, al final no dejo de pensar en el día a día porque no sabemos qué trae el día de mañana.

Otra de las declaraciones que le llamó la atención al panel argentino tuvo que ver con su razón de jugar al fútbol, pues en un momento de su carrera fue criticado por la prensa deportiva por dedicarse a cantar reggaetón y tener exceso de peso para competir en River .

En lo que respecta a su falta de titularidad y presencia durante pocos minutos en los partidos, teniendo en cuenta su posición como mediocampista, esto dijo:

La verdad, yo juego fútbol para ser feliz, yo no juego fútbol por obligación. Y hay muchos jugadores que juegan los 90 minutos y... lo digo con mucho respeto, ¿juegan para qué? Hay jugadores que juegan 10 minutos, 15 ó 20 y juegan por algo. Al final los resultados son los que te avalan, cuando tú no das resultados y no tienes estadísticas ¿de qué te sirve jugar 80 partidos si no haces un gol?

Ahora, el futbolista podrá retornar a las canchas a partir del 1 de enero de 2021, pues a partir de esa fecha comienza su contrato como nueva incorporación del Shenzhen Kaisa Football Club. El club chino logró una negociación con River Plate para la venta de sus derechos deportivos y así hacerse a sus servicios por un total de ocho millones de euros.

En su nuevo club será dirigido por el entrenador holandés Jordi Cruyff y compartirá camerino y concentraciones con el delantero colombiano Harold Preciado.

