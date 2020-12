Video | Taxista atropelló a niño de 3 años e intentó huir en Bogotá

Un fortuito accidente que involucra un niño de tres años y a un taxista que se lo llevó por delante sucedió al iniciar la semana de celebración de Navidad.

El hecho ocurrió en el barrio San Benito de la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá, al mediodía del martes 22 de diciembre . En medio de un descuido mientras caminaba, el menor se le habría soltado de la mano a su padre y posteriormente salió corriendo para intentar cruzar una calle.

En su intento por llegar al otro extremo, ni él ni un taxista que venía atravesando la calle, se percataron de que iban a estrellarse. Por fortuna para el menor y su familia, el vehículo no iba a tan alta velocidad, por lo que el impacto no alcanzó a ser tan fuerte para provocar alguna lesión de gravedad.

Las imágenes registradas por dos cámaras de seguridad de lo que al parecer sería un establecimiento comercial, registraron el momento en que el cuerpo del niño recibe un golpe con la parte izquierda del automóvil, siendo desplazado aproximadamente tres metros en la vía y chocando contra la llanta delantera izquierda de un camión que permanecía estacionado al costado derecho de la calle.

A continuación, las imágenes del momento del impacto donde el menor salió ileso:

Yerli Moreno, madre del pequeño víctima del choque, relata cómo ocurrió el hecho, que describió como un milagro , además confesó al noticiero bogotano que la responsabilidad en gran parte fue del padre por no sostenerlo apropiadamente, pero agradeció a Dios por que su hijo está sano y salvo:

Es un milagro de Dios, porque el impacto fue bien fuerte. Dios lo tiene para grandes cosas a él. En el momento en que íbamos cruzando, el niño se le soltó de la mano al papá y pues fue ahí cuando el carro lo impactó y se lo llevó. El mejor regalo es tenerlo a él con vida, yo no le pido más nada a Dios, sino que me haya dejado a mi hijo bien

En las imágenes compartidas por City Tv también se evidenció el intento de fuga del conductor del taxi que impactó al niño. Aunque en principio se observa que el taxista detiene el vehículo y se toma la cabeza con las manos impactado por lo ocurrido, posteriormente emprendió la huida del sitio, intentando evadir la responsabilidad tras el accidente para socorrer al menor y hablar con la familia .

El despliegue operativo de la Policía de Tránsito permitió dar con el paradero del conductor de servicio público y aparte de detener al ciudadano para revisar los documentos de su vehículo Kia Picanto de matrícula WHT 064 de Bogotá, las autoridades notaron que el hombre tenía su licencia de conducción vencida, por lo cual el automóvil fue inmovilizado y el ciudadano detenido y puesto a disposición para comparecer ante la justicia en la Fiscalía General de la Nación.

Así lo confirmó ante City Noticias la jefa Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Bogotá, Coronel Zulma Leguízamo:

Observamos que el conductor no tiene su licencia de conducción vigente y pues no da ninguna razón de por qué dejó abandonado al menor y no atendió a su responsabilidad en ese momento. El conductor se encuentra presentado ante la Fiscalía General de la Nación