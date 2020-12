Venezuela reacciona a decisión de no vacunar a todos los venezolanos en Colombia

FILE PHOTO: Venezuela's President Nicolas Maduro (C), his wife Cilia Flores (front R) and National Constituent Assembly President Delcy Rodriguez (front L) arrive for a session of the assembly at Palacio Federal Legislativo in Caracas, Venezuela, September 7, 2017. To match Special Report: VENEZUELA-POLITICS/HATELAW. Miraflores Palace/Handout via REUTERS/File Photo ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

Con el anuncio de la llegada de las vacunas contra el coronavirus a Colombia, los habitantes del país intentan resolver todas las dudas sobre cómo se distribuirán las dosis, teniendo en cuenta a los venezolanos que han migrado.

Recientemente, el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque, informó que los venezolanos que estén en el país de manera irregular no serán vacunados, decisión que generó críticas de varios líderes de opinión y políticos colombianos y, ahora, la reacción negativa viene desde Venezuela.

Iván Duque explicó en Blu Radio que “quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no (serán vacunados)”, agregó que “la priorización siempre serán los ciudadanos colombianos”.

Razón por la que este 24 de diciembre, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó al mandatario colombiano de “racista y xenófobo” por tomar la decisión de negar la vacuna contra el coronavirus a migrantes de ese país que no hayan regularizado su situación en Colombia.

“Esto es una discriminación terrible, una carga de racismo, xenofobia y de generación de odio contra migrantes venezolanos en Colombia. No lo podemos permitir”, dijo la vicepresidenta venezolana. Rodríguez agregó que ante los representantes en Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han “denunciado las terribles, bárbaras, depravadas declaraciones que ha hecho el señor Iván Duque (...) una expresión tan violatoria que vulnera los derechos humanos de los migrantes venezolanos”.

El presidente Duque también ha tenido que enfrentar las críticas de colombianos , uno de los primeros en pronunciarse fue el exministro de Salud Alejandro Gaviria, quien calificó la medida como ‘antiética’, según él, porque “excluye a los más vulnerables y discrimina de forma casi amenazante en contra de un grupo de personas por su nacionalidad y estatus migratorio”.

De la misma forma, el exministro del Interior Juan Camilo Restrepo, calificó las palabras del presidente como un “disparate grave”. Según Restrepo, al ser el coronavirus una enfermedad tan contagiosa en el mundo, la vacunación debe ser “tan universal como sea posible. Dejar de vacunar a unos puede generar contagios a otros muchos”.

Por su parte, el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, comparó al presidente Iván Duque con el “Hitler antijudío” y lo llamó “Duque antivenezolano” , porque según él, no vacunar a los venezolanos podría verse como “dejarlos morir masivamente”.

La senadora de la bancada de los Decentes Aída Avella, le preguntó al presidente si estaba “en su juicio” al plantear la propuesta de no vacunar a los migrantes no regularizados. Avella le recordó al mandatario que hay colombianos en el exterior a los que podrían hacerles lo mismo.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, exigió “el respeto a los derechos humanos de los venezolanos en otros países, que se fueron en la búsqueda de un horizonte” y agregó que en Venezuela hay cerca de seis millones de colombianos y “nunca se les ha negado nada”.

Reiteró este jueves el llamado a los venezolanos para que regresen a su país y negó nuevamente las cifras de migración de la ONU, “sabemos que no son muchos, estas cifras las han manipulado, hablan de una cifra que no tiene ningún basamento ni posibilidad de transporte que permitan esa movilidad, es una falsaria”.

Según información reciente compartida por Migración Colombia, en el país hay radicados casi dos millones de venezolanos; sin embargo, cerca del 55% no tienen definida su situación migratoria. Las ciudades en las que más se concentran los ciudadanos venezolanos son Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali.

Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, explicó que “del total de venezolanos que viven en Colombia 770.246 están en condición de regulares (45 %), mientras que 947.106 están como irregulares (55 %)” . Según esto, casi un millón de venezolanos que viven de forma irregular en el país se quedarían sin ser vacunados.

MÁS SOBRE OTROS TEMAS:

Duque solo quiere dejarse asesorar por Uribe: Antonio Sanguino sobre caso de espías rusos

Dos mil pensionados de las Fuerza Militares no recibieron su mesada de diciembre