ANI asegura que en 2021 se inaugurarán ocho vías 4G en Colombia

Una de las apuestas del Gobierno Nacional para 2020 fue impulsar la infraestructura del país, sobre todo la ejecución de las vías 4G. Actualmente avanzan 29 de estos proyectos en Colombia y las obras registran un promedio de 48,5 por ciento de ejecución al 23 de diciembre de 2020, según anunció la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). La entidad expresó que con esos datos se puede asegurar que en 2021 se entregarán ocho de estas carreteras.

“El sector de la infraestructura fue un gran protagonista en este 2020. Y así fue gracias al trabajo que, desde el Gobierno Nacional en cabeza del presidente Iván Duque, se ha realizado para sacar adelante obras que en el pasado se encontraban rezagadas o tenían algún tipo de retraso en ejecución”, aseguró la ANI a través de un comunicado de prensa.

El presidente de la entidad, Manuel Felipe Gutiérrez, indicó que cuatro de las ocho vías que esperan entregar en 2021 conectan a distintos municipios en Antioquia: Pacífico 2, conecta de Bolombolo a La Pintada/Primavera y ya está ejecutada en un 95,39 por ciento; Mar 1, pasa por Medellín-Santa Fe de Antioquia-Cañasgordas-Santa Fe de Antioquia y Bolombolo, tiene un 77,14 por ciento de ejecución; y Vías del Nus, que va desde Bello hasta Alto Dolores. La concesión de esta última obra se firmó el 25 de enero de 2016 y a la fecha ya registra el 79,50 por ciento de ejecución.

Así mismo, la entidad reportó que entregará el proyecto Pacífico 3, que conecta a la capital de Antioquia con el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el suroccidente del país, ya que presenta un 80,16 por ciento de avance.

Otras dos obras que se entregarán están en Cundinamarca y son la Transversal del Sisga (Sisga-Aguaclara) y la ampliación de Accesos Norte a Bogotá 1. Además, la ANI asegura que los proyectos Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad en la costa Caribe están en la fase final de su etapa de construcción con un 97,41 por ciento de ejecución.

Aunque la ANI no confirmó que entregará la vía Puerta de Hierro-Palmar de Varela y Carreto-Cruz del Viso, resalta los avances del proyecto, ya que se firmó el 3 de julio de 2015 y a 2018 solo había avanzado un 1,28 por ciento. Hoy en día, esta carretera está terminada en un 92,7 por ciento. El proyecto Rumichaca – Pasto también se encontraba en un 1,87 por ciento de ejecución hace dos años y ya registra avances en un 71,49 por ciento de avance en sus trabajos.

El Gobierno Nacional resaltó estos datos ya que el porcentaje de avance de los proyectos de vías 4G, que en agosto de 2018 sólo alcanzaban un 16 por ciento, y la mayoría de las obras se habían adjudicado desde 2014.

“Sin duda, estas son señales muy importantes de un país que es capaz de ejecutar grandes contratos de manera masiva y que es capaz de modernizarse a pasos agigantados. De esta manera enviamos un mensaje claro de que somos capaces de hacer realidad las obras, por más complejas que parezcan, y el hecho de que no se hayan hecho antes no implica que no se puedan hacer”, dijo Gutiérrez.

Además del avance que representan estas obras en términos de infraestructura y conectividad, el Ministerio de Transporte (MinTransporte) destacó las oportunidades laborales que generan estas construcciones. Además, resaltó que se sostuvo la industria siempre pensando en la seguridad de los colombianos.

“Sin lugar a dudas, el sector de la infraestructura se convirtió en el motor que jalonó la economía regional, pues promovimos la generación de empleo, pero siendo muy respetuosos de la vida e integridad de trabajadores y usuarios de las vías, gracias a la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad. Eso se llama trabajo en equipo, pero con respeto y dignidad, en un año atípico en el que seguimos adaptándonos y reinventándonos para combatir la covid”, aseguró Ángela María Orozco, ministra de Transporte, citada por la ANI en el comunicado.

Tanto MinTransporte como la ANI aseguraron que mientras se ejecutan el resto de proyectos, avanzan en la estructuración de los proyectos 5G. Estas concesiones estarán divididas en dos grandes olas que incluyen proyectos carreteros, férreos, fluviales y aeroportuarios. De la primera ola, 14 proyectos ya se encuentran en etapa avanzada y contemplan una inversión estimada de 18,48 billones de pesos. En la segunda ola resaltan: el proyecto Santuario - Caño Alegre, la terminación de la Ruta del Sol 1, Calarcá - La Paila, Popayán – Pasto, Sistema Aeroportuario de Bogotá - SAB 2050 y Campo de Vuelo e IP Dragado de Buenaventura.

Le puede interesar:

Gobierno afirma que se registró una reducción del 5% en los homicidios