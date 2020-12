Duque anuncia $450 millones para apoyar proyectos de mujeres raizales emprendedoras de San Andrés y Providencia

El presidente de Colombia Iv�n Duque habla desde el Puesto de Mando Unificado hoy en San Andr�s (Colombia). EFE/Mauricio Due�as Casta�eda

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció este sábado 19 de diciembre en una visita al archipiélago de San Andrés y Providencia una inversión de $450 millones de pesos para el impulso de proyectos productivos realizados por las mujeres raizales que habitan esta zona del país que sufrió la embestida del huracán Iota.

Durante el evento, el jefe de Estado afirmó que estos recursos no serán los únicos entregados por el Gobierno Nacional ya que se buscarán más fondos para apoyar a las mujeres emprendedoras en las islas, “vamos a buscar como seguimos impulsando ese ímpetu de la mujer emprendedora en el archipiélago”, explicó Iván Duque.

“Quiero decirles a ustedes que queremos que la mujer emprendedora del Archipiélago sea vital en muchos propósitos. No solamente emprender, no solamente generar empleo, no solamente generar negocios” , aseguró el presidente.

A su vez, Iván Duque señaló que se busca que las mujeres de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sean un “liderazgo activo” y constante en los trabajos que de desarrollan en esta región del país que ha sufrido graves afectaciones por el paso del huracán Iota y la ola invernal.

El presidente de Colombia aseguró en la reunión que por primera vez en la historia del país “se tiene un trazador presupuestal con enfoque diferencial de género” en el Plan de Desarrollo del país, ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, al que se le sumó un aparte dedicado al empoderamiento femenino con un diseño presupuestal donde están establecidos los recursos y la finalidad de estos para un impacto positivo en la mujer.

De igual forma, destacó que su Gobierno dejará “allanado el camino” para la planta desalinizadora y el servicio de agua en las islas, así como se hará la actualización y modernización del emisario submarino del archipiélago.

A su vez, reafirmó su compromiso con el alcantarillado para evitar las inundaciones y aseguró que dejará en funcionamiento la planta incineradora para la eliminación de residuos en el archipiélago.

“Este es el Gobierno que en el mes de febrero estará acá con el comodato que nos va a dar la Gobernación, trayendo la universidad en ciclo completo a través de la ESAP (Escuela Superior de Administración Pública) y a través de los vínculos de la ESAP con otras universidades” , explicó Iván Duque.

Asimismo, ratificó que el Gobierno busca entregar la nueva conectividad con tecnología 5G para el mes de junio del siguiente año a través del cable submarino.

Por tal razón, la ministra del Interior, Alicia Arango, firmó un acta de compromiso que vela por garantizar la entrega de los fondos por parte del Gobierno Nacional con los que se buscan apoyar y consolidar los proyectos de emprendimiento de las mujeres raizales en las islas del archipiélago.

Esto con el fin de reactivar los sectores ambientales, creativos, económicos, sociales, artísticos, turísticos en las islas.

La jefe de cartera del Interior llevó a cabo este 19 y 18 de diciembre el I Encuentro de Mujeres Raizales y Afrocolombianas, ‘Reconstruyendo el Territorio’, en que participaron 40 emprendedoras.

