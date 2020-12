Once años de la gloria para James Rodríguez y para el Banfield de Falcioni: los secretos del título donde todo comenzó para el ‘10′ colombiano

Télam 162

Banfield acarició la gloria de su primer título en la máxima categoría del Fútbol de Argentina el 13 de diciembre de 2009. El ‘taladro’, comandado por Julio César Falcioni, celebró en el mítico césped de La Bombonera, poniéndole el moño a una campaña de ensueño en la que fue protagonista un talentoso futbolista colombiano lleno de picardía y talento en su botín izquierdo: James Rodríguez .

El mediocampista colombiano fue uno de los pilares del equipo, ganándose la confianza del estratega, a pesar de su juventud. “Falcioni quería que yo fuera extremo izquierdo, y yo era diez desde siempre; de esos de hace quince años, de toque, lento, calidoso. Entonces, un día Julio me dijo: ‘Pibe, si vos querés jugar, tenés que correr por la banda’. Luego, en un entrenamiento, me dijo: ‘Andá de lateral izquierdo. Y si no vas y vienes por lo menos diez veces, en 15 minutos, no te voy a poner nunca’. Por supuesto, yo fui y volví 100 veces. Hice de todo por esa banda” , recordó en una entrevista con Mauricio Silva Guzmán.

Así fue como se quedó con la titular y después con el cariño de la afición, gracias a la precisión de sus pases y sus enganches. En el camino al título, el ‘cafetero’ convirtió tres goles, a Rosario Central, Godoy Cruz y Vélez Sarsfield; siempre que marcó su escuadra se llevó la victoria.

“Este año no lo voy a olvidar en mi vida. Todo ha pasado muy rápido. Conseguí un lugar en el equipo, he rendido bien e hicimos historia, como dicen los hinchas”, le confesó emocionado a los medios, luego de la consagración.

El título del Apertura de 2009 fue el inicio de un camino de celebraciones para el colombiano en el fútbol del exterior y dejó una linda anécdota: un hincha de más de 90 años se le acercó a James en el entrenamiento, había vivido los buenos y los malos momentos del ‘taladro’, y le hizo una petición: “por favor, ganen el título que yo ya me voy a morir”. El sueño se hizo realidad y volvieron a cruzarse; el hombre no pudo ocultar su felicidad, lo abrazó y le dijo: “ya me puedo morir tranquilo. Gracias, nene” .

Para la temporada 2010-2011 se vistió con los colores del Porto, después tuvo un paso por el Mónaco, entre 2013 y 2014, y se erigió como figura de la Copa del Mundo de Brasil, donde fue goleador del certamen con la ‘tricolor’. Sus actuaciones en la cita orbital le permitieron llegar al Real Madrid, donde tuvo un arranque brillante y se fue apagando. Al inicio de la temporada 2017-2018, se vinculó al Bayern Múnich, regresó al ‘merengue’, en 2019, y no encontró la regularidad. En el mercado de verano de 2020, se enfundó la camiseta del Everton, equipo en el que ha marcado tres goles, en la presente edición de la Premier League.

