Habló el juez al que trató de sobornar el senador Pulgar: “Me sentía en prisión domiciliaria”

Andrés Rodríguez Caez, exjuex de la República que rechazó el soborno de ‘200 barras’ que le ofreció el senador Eduardo Pulgar para que favoreciera a su amigo Luis Fernando Acosta Osío, en un conflicto para quedarse con el control de la Universidad Metropolitana, habló sobre lo que está viviendo por el caso y afirmó que tiene una investigación cursando en la Fiscalía General de la Nación.

Rodríguez habló con el activista político Beto Coral, quien le preguntó si sintió que la invitación al apartamento de Pulgar en 2017 tenía algo que ver con un soborno. “Uno siempre tiene su malicia indígena, como dicen las abuelas”. Esto se sustenta porque la grabación, difundida por el periodista Daniel Coronell en el portal LosDanieles, fue grabada por el exjuez ese día.

“Yo tenía esa precaución de tener la grabación conmigo porque había sido denunciado al tener la competencia de la audiencia”, refiriéndose a la diligencia por la cual el senador Pulgar lo citó. Rodríguez afirmó en la entrevista que la acción judicial la interpuso uno de los implicados de dicho proceso, sin confirmar quién. Agregó que entre febrero y marzo se conoció como “información de pasillo” que a todos los funcionarios que habían conocido el caso de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, les iban a librar oden de captura, entre esos estaba el juez de Usiacurí y algunos jueces de control de garantías de la capital del Atlántico, además de los fiscales seccionales.

El exfuncionario judicial dijo que sintió miedo y preocupación cuando se reveló la primera columna de Coronell, titulada “Pulgarcito “. Confirmó que estuvo en el programa de protección de la Fiscalía, pero confesó que decidió dejarlo porque se sentía en una ‘prisión domiciliaria’ al no poder salir por el alto riesgo que corría. Dijo el exjuez que salió del país en septiembre, dejando en claro que no lo hizo porque le hayan ofrecido dinero o porque desapareció la grabación, sino para preservar su vida.

En la entrevista confirmó que dejó Colombia después de que lo sacaran escoltado de Barranquilla y expresó que en ese momento entendió que su vida iba a cambiar. Hace una semana, Caracol Radio confirmó que su lugar de permanencia ahora es Canadá y que había pedido asilo en Estados Unidos.

Finalmente, Rodríguez pidió rodear a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En los audios revelados por Coronell, se escucha a Pulgar decirle al joven exjuez que le ayude porque “esos manes a mí me ayudan con becas, me dan puestecitos (...) cuando llega la campaña me tiran un billetico” y que hay “200 barras’, a lo que Rodríguez Caez, después de escucharlo, se niega a aceptar.

“ A ver, senador, yo en principio acepté la reunión esta mañana aquí pues por intermedio del alcalde Ronald, pero yo soy un hombre muy serio. Usted me está hablando de negocios, yo para eso si no. Déjeme que le haga la audiencia; déjeme explicarle primero por qué supuestamente llega allá. Ronald (alcalde de Uscuarí y quien lo llevó ante Pulgar) me abordaba esta tarde y me decía ¿doctor, pero por qué Usiacurí? Ronald, usted sabe que Usiacurí ha venido moviéndose, ha manejado casos delicados de garantías, yo allá he manejado casos delicados”, le respondió el abogado.

El exjuez llegó al cargo en Usiacurí en septiembre de 2014 y permaneció en el puesto hasta octubre de 2018. Rodríguez había laborado en la rama judicial de Neiva, donde ocupó cargos como secretario de despacho, auxiliar judicial, escribiente y auxiliar mayor.