Noruega ayudará a combatir la deforestación en la Amazonía colombiana con $46.000 millones

Departamento del Amazonas, Colombia. Foto: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

El programa de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC) anunció, a través de su cuenta de Twitter, que el gobierno de Noruega aportará $46.201 millones a Colombia para ayudar a combatir la deforestación en la Amazonía.

El aporte hace parte de la estrategia de ”Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones colombianas para luchar contra la deforestación”, creado de manera conjunta por los tres actores mencionados, representados por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa; el embajador del Reino de Noruega, John Petter Opdahl y el representante de la UNODC, Pierre Lapaque.

Según lo posteado por esta última organización, el objetivo de este proyecto no es otro más que “promover la acción conjunta en la implementación de acciones contundentes para combatir la deforestación en los territorios más afectados por el fenómeno”.

Para ello, concluye el hilo, se buscará fortalecer “las capacidades en prevención, investigación y control, enfocadas en detener la degradación de los bosques colombianos” de 11 entidades nacionales y regionales, con un horizonte al 2023.

Entre estas se destacan la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (CORPOAMAZONÍA), Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

De acuerdo con lo comunicado por el organismo de la ONU, de esta manera se buscará “contribuir con la prevención, investigación y el abordaje de los crímenes ambientales relacionados con el flagelo de la deforestación , con el propósito de reducir las oportunidades de las estructuras criminales organizadas nacionales e internacionales que están detrás del financiamiento de la deforestación, el acaparamiento de tierras y las prácticas insostenibles”.

Vale aclarar que, de dicho monto, el país europeo ya había destinado 29.544 millones a través de la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque para aportar a la Estrategia Nacional de Control a la Deforestación. Ahora llegan 16.657 millones adicionales que ya tienen destino: “el sector ambiente se fortalecerá con 7.300 millones, 5.130 millones para personal y los restantes 2.170 millones para la adquisición de equipos y herramientas tecnológicas”, explican desde el UNODC.

Colombia corre

El dinero llega en un momento en el que Colombia se esfuerza por demostrar resultados de cara al quinto aniversario de la firma del Acuerdo de París, en el que, entre otras cosas, la Nación se comprometió a reducir la deforestación al interior de la Amazonía.

Compromiso que se vio reforzado hace dos años y medio con la orden de proteger dicho territorio, dada al Estado por la Corte Suprema de Justicia. Mandato que, concluyó Dejusticia por medio de un documento presentado esta tarde, el Estado no ha sido capaz de cumplir.

El informe, inicialmente replicado por RCN Radio, apunta que todavía no se ha formulado un plan de acción para contrarrestar la deforestación en la Amazonia, ni a nivel estatal, ni desde las autoridades ambientales (CAR) que están encargadas de protegerla. Adicionalmente, reza el documento, tampoco se ha implementado un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) a nivel de los municipios que la conforman.

En este sentido, vale la pena destacar el informe de Parques Nacionales Como Vamos, citado por El Espectador, y que afirma que la deforestación ha aumentado considerablemente en el parque amazónico de Chiribiquete, entre otros.

Al respecto, un comunicado publicado por la iniciativa expresó en octubre de este año que “las operaciones militares no están siendo efectivas en las dimensiones esperadas, principalmente porque no apuntan decididamente a los eslabones más poderosos de la deforestación. Tampoco las vemos eficientes, porque los resultados no reflejan los recursos invertidos . Por el contrario, estas operaciones han venido afectando a las poblaciones campesinas y no parecen estar haciendo suficientes esfuerzos por desmontar las estructuras y redes criminales cuyo actuar ha profundizado la deforestación”.

En este panorama, el aporte de Noruega se presenta como una oportunidad para articular a los diferentes organismos involucrados en la protección de los bosques y contrarrestar la deforestación.

Lee también: Prohíben la circulación de chivas navideñas en Medellín