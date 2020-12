J Balvin fue el colombiano más escuchado en Spotify en 2020

El cantante J Balvin. EFE/José Méndez/Archivo

El reguetonero J Balvin fue el colombiano más reproducido en Spotify durante este 2020. Así lo evidenció la plataforma, una de las más escuchadas en el mundo, quien recientemente realizó su ‘ranking’ anual sobre los artistas, canciones y álbumes más escuchados en el globo terráqueo.

El 2020 se caracterizó por el distanciamiento social a causa del coronavirus, sin embargo, la conexión musical fue bastante marcada a diferencia de otros periodos. Esta vez, el cantante paisa entró al podio de los más escuchados en el mundo en Spotify y repite, por tercer año, como el más escuchado en su tierra, Colombia.

El éxito del reguetonero antioqueño se debió, principalmente, a ‘Colores’, el álbum que sacó este año y que tuvo diversas colaboraciones con celebridades del género urbano. “De Medallo City pal”, fue uno de los lemas más aclamados por el artista.

El reconocimiento del paisa no solo fue en Colombia, el reguetonero quedó en el ‘top 5’ de los más escuchados a nivel mundial, ocupó el tercer puesto, dos ‘escalones’ frente al 2019.

Más colombianos en el podio

El género musical colombiano siguió destacándose como los más escuchados de este 2020. Por su parte, los cantantes nacionales Karol G, Maluma y Camilo también quedaron posicionados dentro de los más escuchados de este 2020.

Karol G representó muy bien a su país en la música colombiana. De acuerdo con la plataforma, la reguetonera fue la más escuchada del género femenino con su éxito Tusa , que interpretó junto a la cantante Nicki Minaj. La canción fue la segunda más escuchada en territorio nacional y la décima a nivel internacional.

Otros datos entregados por Spotify, fue que la canción más escuchada durante este caótico año a nivel mundial fue Blinding Lights de The Weeknd, con casi 1.600 millones de reproducciones. Detras de este sencillo, se encontraron en segundo y tercer puesto, Dance Monkey de Tones And I y The Box de Roddy Ricch.

Dentro del informe que realizó Spotify, se evidenció como la música sigue marcando una tendencia fuerte en las culturas de las diferentes naciones del mundo. De acuerdo al informe de la plataforma, más de 320 millones de personas en todo el mundo escucharon y descubrieron alguna canción con la plataforma.

De acuerdo con la Revista Shock, el ranking quedó así:

Artistas más escuchados en Spotify Colombia en 2020

J Balvin

Bad Bunny

Sech

Anuel AA

Ozuna

Myke Towers

Maluma

Rauw Alejandro

Camilo

Dalex

Artistas femeninas más escuchadas en Spotify Colombia 2020

KAROL G

Greeicy

Dua Lipa

Shakira

Natti Natasha

Billie Eilish

Nicki Minaj

Ariana Grande

Lady Gaga

Camila Cabello

Las canciones más escuchadas en Spotify Colombia 2020

Rojo, J Balvin

Tusa, KAROL G, Nicki Minaj

Hawái, Maluma

Sigues Con El, Arcangel, Dímelo Flow, Sech

Morado, J Balvin

Hola - Remix, Chencho Corleone, Dalex, Dímelo Flow, Juhn, Lenny Tavárez

La Curiosidad, DJ Nelson, Jay Wheeler, Myke Towers

Azul, J Balvin

Dance Monkey, Tones And I

Safaera, Bad Bunny

Los álbumes más escuchados - Colombia

YHLQMDLG, Bad Bunny

Colores, J Balvin

Papi Juancho, Maluma

Por Primera Vez, Camilo

FERXXO, Feid

Easy Money Baby, Myke Towers

ENOC, Ozuna

Emmanuel, Anuel AA

Historias de un Capricornio, Arcangel

OASIS, J Balvin, Bad Bunny

Los podcasts más populares en Spotify Colombia

DianaUribe.fm

Entiende Tu Mente

Dani 3Palacios Podcast

Made in Medellín

Tu Inglés!

Meditada

Se Regalan Dudas

Meditaciones para conectar con el guía interno

TED en Español

Audiolibros